Exemplar de cranc de riu autòcton (Govern.cat)

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?

El cranc de riu autòcton està catalogat com a una espècie en perill d’extinció. És un cranc d’aigua dolça, generalment de color marró, tot i que la coloració pot ser molt variable, d’uns 10 a 12 cm, que presenta la part anterior de les potes de color blanc, característica que la diferencia d’altres crancs a Catalunya. És una espècie d’activitat nocturna que surt dels amagatalls per a alimentar-se. Es considera omnívora. De costums sedentaris, sol viure en grups d’aproximadament 10 individus.

Des de fa molts anys, l’espècie invasora del cranc americà, no només ha fet mal directament al cranc autòcton, sinó que també ho ha fet a l’habitat natural on sobreviu. Tant l’autòcton com l’americà són apreciats en la gastronomia, un altre fet, aquest, que ha castigat els crancs, especialment al del territori.





Hàbitat

Rierols d’aigües clares, oxigenades i de poca profunditat, riques en calci i amb vegetació abundant.





Distribució

De distribució àmplia a Catalunya, però molt localitzada. Sobretot en rieres petites i torrents no alterats. Al Pirineu encara se’n pot localitzar algun exemplar en els seus dos extrems, sent molt poc probable a l’àrea central del massís.





Informació: Generalitat de Catalunya