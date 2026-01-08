Les Janeiras donen la benvinguda al 30è aniversari del Grup de Folklore Casa de Portugal

El Grup de Folklore Casa de Portugal dona, aquest proper cap de setmana, el tret de sortida de les celebracions del 30é aniversari de l’entitat cultural portuguesa al Principat d’Andorra. Ho farà amb la 19a edició de les Janeiras, que visitarà durant quatre caps de setmana, una vintena d’espais al Principat i el dia 25, a les 11’30 hores, la Catedral de Santa Maria d’Urgell.
Abillats amb els vestits tradicionals adequats a l’època hivernal, portaran els cants i el desig de bon any a les diferents esglésies del país -Sant Julià i Sant Germà de Lòria, el dia 11, a les 10’30; Santa Eulàlia d’Encamp, el dia 17, a les 19’30 hores; Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana, el dia 18, a les 12 hores; Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany, el dia 24, a les 19h30; Sant Esteve d’Andorra la Vella, el dia 31, a les 19 hores-, així com a establiments comercials i a diferents cases de particulars. La cloenda està prevista el dia 31 al Consolat General de Portugal.
A més a més de les Janeiras, el Grup està preparant un conjunt d’esdeveniments culturals al llarg de 2026, des de la presentació d’un llibre el mes d’abril, un concert musical i el festival de Folklore Danses del Món a inicis del mes de maig, coincidint amb la data de fundació de l’entitat. El plat fort de les celebracions serà el viatge al Brasil previst per a finals d’octubre i les celebracions finalitzaran a finals de novembre amb la presentació d’un documental enregistrat a Andorra, Espanya i Portugal. Altres activitats s’estan programant com el tradicional Mercat Tradicional O Feirao, així com les participacions a la diada de la Diversitat Cultural i la Fira d’Andorra la Vella.