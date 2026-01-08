Motorista ferit en un sinistre a Escaldes

Aquest matí de dijous, 8 de gener, s’ha registrat un accident de circulació a la xarxa viària andorrana amb un balanç que s’ha saldat amb una persona ferida. El sinistre de trànsit s’ha localitzat a l’avinguda Esteve Albert, a la parròquia d’Escaldes-Engordany. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés a les 07:36 hores d’avui.
En l’esmentat incident viari únicament s’ha vist implicat un sol vehicle. Es tracta d’una motocicleta amb matrícula del Principat d’Andorra. Segons informa el servei de l’ordre, el conductor de la moto, un home veí de les valls, de 46 anys, ha resulta ferit en el sinistre.