La Generalitat confirma un nou cas de Dermatosi nodular contagiosa

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya informa que s’ha confirmat un nou cas de dermatosi nodular contagiosa (DNC) en una explotació, a l’Alt Empordà. En resposta a aquest brot, el Govern català ha activat de manera immediata el protocol de control per a evitar la propagació de la malaltia. S’iniciarà en breu el sacrifici dels animals afectats.
A més, s’ha establert un perímetre de protecció de 20 quilòmetres al voltant de la zona afectada, i s’ha delimitat una zona de vigilància de 30 quilòmetres. S’ha procedit a la immobilització dels animals de les explotacions properes. Recordar que un cop acabi el sacrifici s’haurà de mantenir la restricció durant 45 dies si no hi ha cap focus més.
El nou focus afecta 165 municipis que ja tenien algun tipus de restricció perquè estaven inclosos dins dels radis d’afectació del focus de Castelló d’Empúries o dels focus detectats a França.
La vacunació del bestiar és clau per a acabar amb la malaltia
Les vaques afectades per aquest nou brot de dermatosi nodular contagiosa són vaques de pastura que no estaven vacunades dins d’una explotació que sí havia vacunat bona part de la explotació. En aquest sentit, el Departament vol recordar la importància de la vacunació en el control de la malaltia. La vacunació del bestiar ha estat clau per a la contenció dels focus de Cassà de la Selva i de Castelló d’Empúries.
Per aquest motiu, el Departament d’Agricultura continua desplegant el procés de vacunació contra la dermatosi nodular contagiosa, que, d’acord amb la normativa vigent, només es pot aplicar de manera excepcional com a mesura de resposta davant la detecció de brots o davant l’existència d’un risc significatiu de difusió del virus.
A Catalunya, la vacunació es va iniciar només cinc dies després de la declaració del primer brot. Actualment, el 100% dels animals de les comarques incloses dins dels radis afectats ja estan vacunats, mentre que a la resta de comarques on s’ha autoritzat la vacunació els percentatges d’assoliment se situen al voltant del 80%, fet que reforça el control sanitari i la prevenció de nous focus.
Per tal de impulsar la vacunació d’aquelles explotacions que estan pendents, el DARPA dona de termini fins el 31 de gener per a acabar les vacunacions que hi ha pendents. A partir d’aquesta data, no s’autoritzaran moviments d’animals no vacunats.
Bona gestió del control dels brots anteriors
Cal recordar que el passat 26 de desembre es van aixecar les restriccions corresponents al radi de Cassà de la Selva (Gironès) i que, previsiblement, a partir del 8 de gener s’havien d’aixecar les del radi de Castelló d’Empúries (Alt Empordà), gràcies al bon control sanitari de la dermatosi nodular contagiosa.
No obstant això, a causa d’aquest nou cas, dels 180 municipis que actualment tenen restriccions pel focus de Castelló d’Empúries:
22 municipis s’alliberaran el 9 de gener, ja que no queden afectats per cap altra zona de restricció activa (ni de França ni de Capmany).
Dels 158 municipis que s’haurien d’haver alliberat amb l’aixecament del radi de Castelló d’Empúries, no es podran aixecar les restriccions perquè continuen afectats per altres zones de restricció:
. 124 municipis mantindran les restriccions perquè continuen afectats pel radi de França i, a més, pel nou radi de Capmany.
. 33 municipis mantindran les restriccions perquè queden afectats pel nou radi de Capmany.
. 1 municipi mantindrà les restriccions perquè continua afectat pel radi de França.
L’aixecament de les restriccions en les zones no afectades per focus permetrà la reobertura del moviment d’animals i productes, així com la represa progressiva de l’activitat ramadera habitual a les explotacions, inclosa l’entrada d’animals, sempre que es compleixin els requisits sanitaris establerts i no es detectin nous casos durant els 45 dies que marca la normativa europea.
Pagament de les indemnitzacions pels sacrificis obligatoris en els propers dies
El Govern mantindrà els mateixos criteris pel que fa al pagament de les indemnitzacions que en els casos de DNC detectats anteriorment. En aquest sentit, els ramaders afectats per aquest nou brot es podran acollir als ajuts pels sacrificis obligatoris d’animals.
Fa uns dies, el Govern català va aprovar la resolució que estableix els barems de les indemnitzacions que es pagaran als ramaders pels sacrificis obligatoris realitzats per raons sanitàries arran de la DNC. Aquestes indemnitzacions, negociades amb el sector i amb el Ministeri espanyol, es basen en criteris tècnics i productius per tal de compensar adequadament les pèrdues sofertes per les explotacions afectades.
Els imports s’aplicaran a tots els sacrificis efectuats des del 3 d’octubre de 2025, data en què es va detectar el primer cas de la malaltia a Catalunya, i tenen en compte factors com la funció productiva de l’animal, l’edat, la fase reproductiva i altres criteris tècnics que permeten ajustar els pagaments al valor real del dany causat.
El Departament també informa que ja s’ha fet efectiu el pagament de les indemnitzacions a 13 de les 17 explotacions afectades i la resta es compensaran en els propers dies, amb l’objectiu de garantir que les explotacions afectades rebin els recursos tan aviat com sigui possible per a pal·liar l’impacte econòmic i reprendre la seva activitat. Aquest procés s’ha planificat perquè sigui àgil però rigorós, assegurant que les indemnitzacions arribin a totes les explotacions afectades.
A més, es contempla la preparació d’una nova ordre d’ajuts destinada a la recuperació del potencial productiu de les explotacions afectades, que inclourà actuacions com la destrucció de pinso contaminat i la repoblació de bestiar, amb l’objectiu de facilitar la reactivació de l’activitat ramadera amb totes les garanties sanitàries i econòmiques.
Compromís amb el sector ramader
El Govern català reafirma el seu compromís amb el sector ramader, tant en la gestió rigorosa de les emergències sanitàries com en la compensació econòmica justa i àgil dels danys derivats de l’aplicació de mesures obligatòries de control.
El seguiment de la situació es manté actiu per a adaptar les mesures a l’evolució epidemiològica i garantir la màxima seguretat sanitària.