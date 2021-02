Les GSeries 2021 es decideixen aquest dissabte amb Marc Gené entre els protagonistes

Les GSeries 2021 afrontaran l’última cita del seu calendari amb tot per decidir, no obstant això entre els pilots que encapçalen les classificacions dels campionats hi ha alguns que ho tenen tot a favor seu, com és el cas de Yann Le Potier (SBS) i Cristian España (IG). Entre els Giand, José “Cohete” Suarez també té un avantatge considerable sobre el segon classificat (Gil Membrado).

On tot està per decidir és en les 2 Rodes Motrius (2RM), al capdavant de la provisional hi ha un empat tècnic (4 punts de diferència) entre “Sito” Espanyol i Lluis Sala, però els germans Porté, dominadors de la G3, es poden convertir en jutges del final del certamen.

L’equip organitzador de les GSeries tenen plena confiança que el dissabte (dia 13) tindran la pista del Circuit Andorra en perfectes condicions perquè els participants puguin jugar les seves opcions i lluitar per les posicions davanteres en les diferents classificacions. Fins a aquest instant les previsions meteorològiques són favorables, i això reforça l’ànim dels quals no escatimen esforços perquè tot estigui en ordre el dissabte a partir de les 16 hores.

Dues variants diferents del circuit del Port d’Envalira

Per a acomiadar la temporada de competició en el Circuit Andorra, els organitzadors de les GSeries han previst dos traçats diferents. Els participants de les categories Giand i 2RM competiran en el sentit habitual, passant per una de les variants més tècniques de la part nord de l’escenari andorrà. En canvi, els Giand i els motards dels ICE Gladiators, competiran en sentit invers al traçat normal. Des de la corba de final de recta, els participants pujaran rectes fins a l’edifici VIP, fins a enllaçar amb la part més lenta del circuit.

Malgrat disputar-se el meeting en una sola jornada, l’estructura de la competició no variarà. Així doncs, Els inscrits a la G4 disputaran els entrenaments lliures i la qualificativa en mànegues de 7 voltes cadascuna. La prova finalitzarà amb la disputa d’una final per cada pilot, programada a 6 voltes. Seran les últimes 20 voltes de les GSeries 2021.

També se seguirà el mateix criteri que en la G3 en la sortida de vehicles a pista en la mànega qualificativa. Després de valorar de manera positiva el resultat de la setmana anterior, cada categoria correrà les mànegues de pilots A i B de manera continuada.

Marc Gené entre els protagonistes de la G4 en el Circuit Andorra

En la categoria GIAND, l’ex-pilot de Formula 1 i primer espanyol guanyador de les mítiques 24 hores de Le Mans, Marc Gené, pilotarà un Giand de l’equip Elegan Driver, compartint volant amb el pilot mexicà Jesse Carrasquedo.

També repetiran sobre la pista gelada andorrana, Mathieu Baumel (Copilot habitual de Nasser Al-Attiyah) i Nil Solans, que després del seu triomf en la G3, té opcions de situar-se en el podi final dels Giand.

No faltaran a la cita, els tres pilots de l’equip Elegant Driver, que actualment ocupen els llocs d’honor de la classificació provisional, José “Cohete” Suarez és el millor posicionat amb 25 punts d’avantatge sobre Gil Membrado, que com a mínim espera repetir el subcampionat aconseguit l’any passat. Per la seva part Miguel Socías, a 58 punts del líder, haurà de vigilar a la seva esquena, ja que l’esmentat Nil Solans, començarà el meeting amb només 1 punt de desavantatge.

Side by Side (SBS). Malgrat no poder arrodonir un 3 de 3 en el passat meeting, Yann Le Potier, continua sent el gran favorit a un títol que l’any passat se li va escapar per motius professionals. Queden 65 punts en joc i el rival directe, José Roger, es troba distanciat a 44 punts. En la categoria dels buggies, l’emoció pot estar en la lluita per a completar el trio de vencedors. Roger, Cabaner, Gil i Erwan Le Potier separats per tan sols 14 punts, tenen clares opcions d’acompanyar a Yann en el podi final de la categoria.

2 Rodes Motrius (2RM). En aquesta categoria el top5 està per decidir. Com queda dit, Español, Sala i els germans Porté tenen a priori opcions a triomf. El que ha quedat despenjat de manera definitiva per al triomf és Felipe Brandao, que va perdre la posició de podi en la G3 perquè va tenir problemes a la seva final.

Cristian España no va poder vèncer en les dues carreres disputades en la tercera cita dels ICE Gladiators, disputada diumenge passat (dia 7). No obstant això les dues terceres places aconseguides en les carreres esmentades van ser suficients per a aconseguir el ple de puntuació, 25 punts en cadascun. El motiu és que els pilots que el van superar eren wildcars (convidats) i, segons el reglament de la Federació Motociclista d’Andorra, els pilots convidats no descompten punts als quals segueixen el campionat. Queda clar doncs que, Cristian només pot veure’s sorprès pel seu germà Xavi i en menor mesura per Marc Font.

L’última cita del calendari del certamen de pilotatge sobre gel andorrà, s’iniciarà a les 16 hores del dissabte (dia 13). A mitjanit del mateix dia s’hauran resolt tots els dubtes i tindrem els campions de les GSeries 2021.