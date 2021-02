Així serà el 2021: les 5 prediccions tecnològiques d’EfficientIP

2021 serà l’any en què els equips d’automatització de xarxes, seguretat i tecnologia experimentin grans millores, tant en eficiència com en capacitat per a gestionar la seva enorme complexitat. EfficientIP, fabricador de solucions d’automatització i seguretat de xarxa especialitzat en DDI (DNS-DHCP-IPAM), ha presentat les seves 5 prediccions en l’àmbit de les xarxes IT posant el pes en edge computing i cloud i emfatitzant la necessitat de majors inversions en automatització i seguretat.

“Moltes de les tendències que vam veure que en el 2020 es van produir en les empreses continuaran i s’incrementaran en el 2021. Si les empreses volen tenir èxit, necessiten dependre més del Edge Computing i del núvol, que va experimentar un gran impuls l’any passat, però també necessiten invertir més en automatització i seguretat” explica Diego Solis, Regional Manager Ibèria & LATAM de EfficientIP.

Les 5 Prediccions de EfficientIP per al nou any

1. Edge Computing continua la seva carrera ascendent

En el 2021, Edge Computing, continuarà creixent pel fenomen dels contenidors. Aquesta tecnologia fa possible l’empaquetament d’aplicacions d’una manera senzilla i portable, facilitant la seva execució en qualsevol escenari, ja sigui entorn d’un núvol privat, un núvol públic, un lloc de treball o tots ells simultàniament. Si els proveïdors de Cloud computing volen diferenciar-se hauran d’oferir les seves pròpies solucions i més segmentades.

En aquest apartat no s’han de descurar els serveis DNS en la vora d’Internet, ja que ofereixen múltiples beneficis, que inclouen una major velocitat i un menor temps de resposta, la qual cosa permet nous usos entre dispositius IoT en Smart cities i utilities.

2. L’adopció del núvol múltiple dependrà de les solucions agnòstiques del núvol

Accedir a aplicacions i serveis crítics en qualsevol moment i des de qualsevol lloc és el nou “must” en les empreses. D’acord amb Gartner, el 80% de les empreses en 2019 ja utilitzaven dues o més proveïdors de núvol públic. En la nova normalitat les organitzacions demanden solucions que els permetin canviar fàcilment d’un núvol a una altra en hores. Per aquesta mateixa raó, entraran en joc nous proveïdors de menor grandària i més locals que oferiran el mateix servei i funcionalitats de protecció de dades que els grans.

El control d’aquests entorns multinúvol dependrà de la visibilitat i l’automatització multiplataforma. Les solucions DDI independents del núvol aportaran aquesta visió global per a la gestió de recursos externs.

3. Zero Trust Security tindrà un major control sobre l’accés a les aplicacions

2021 serà l’any en què Zero Trust posarà el focus en la segmentació i el filtrat per a millorar el control sobre quins dispositius poden accedir a quines aplicacions, dominis i serveis. Les empreses introduiran un control més granular, filtrant en l’àmbit de client (el que es coneix com a microsegmentació) per a permetre que únicament usuaris específics accedeixin a aplicacions seleccionades. El paper fonamental del DNS permetrà nous mètodes per a controlar aquest accés en les primeres etapes del flux de trànsit reduint el risc d’exposició i, per tant, protegint encara més la infraestructura i les aplicacions vitals.

Al seu torn, el teletreball ha augmentat la vulnerabilitat de tots els dispositius d’una xarxa contrarestant el principi de la seguretat perimetral. Com a conseqüència assistirem a atacs més nombrosos i amb major impacte de phishing, ransomware i DDoS.

4. Les xarxes 5G es tornaran encara més autònomes

En el 2021, les xarxes autònomes acceleraran el desplegament de serveis augmentant l’eficiència operativa. Les empreses de telecomunicacions automatitzaran cada vegada més processos i fluxos de treball secundats per un model virtualizado (VNF). La instanciació automàtica i l’escalat dinàmic de serveis com DNS seran essencials i clau per a realitzar ofertes segmentades de 5G mentre que els casos d’ús de IoT ajudaran a optimitzar els costos, garantir la qualitat del servei i millorar l’experiència del client.

Finalment, per a proporcionar una automatització extrem a extrem de l’aprovisionament i configuració de la xarxa, passen a primer pla els inventaris de “font única de la veritat” per a les dades IP.

“Encara que sembli increïble moltes activitats de telecomunicacions encara es realitzen manualment. Però el volum i la complexitat d’aquestes operacions és tal que s’han tornat propenses a errors i requereixen molt temps. Per tant, l’èxit del desplegament de 5G depèn d’una major automatització i orquestració per part de les telco”, postil·la Diego Solis de EfficientIP.

5. El viatge cap a l’automatització arribarà a tots els sectors

Les empreses de qualsevol grandària o maduresa podran iniciar la seva pròpia automatització fent ús de la “infraestructura com a codi” automatitzant tasques individuals en comptes de fluxos de treball globals complexos. Gràcies a aquest enfocament d’infraestructura com a codi es poden crear oportunitats úniques per a desplegaments estàndard permetent operacions reproduïbles i sense errors, que és precisament el que necessiten les empreses que no compten amb grans equips TI.

Per Tecnonews