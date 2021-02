Terceravia presenta un recurs d’inconstitucionalitat per la Llei de seguretat pública i sanitat

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha presentat aquest matí un recurs directe d’inconstitucionalitat de la Llei qualificada de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública i de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, per preveure mesures obligatòries per protegir la salut pública, al Tribunal Constitucional. L’objectiu de la formació política no és altre que esvair els dubtes sobre la inconstitucionalitat o no d’alguns dels punts de la Llei, segons ha explicat el president del grup parlamentari, Josep Pintat.

El president del grup parlamentari ha qualificat el recurs com un “exercici de cintura política i de responsabilitat envers tota la ciutadania. Nosaltres ja vam plantejar al ple del Consell General els nostres dubtes entorn de la constitucionalitat o no d’alguns dels articles aquesta Llei i ara, avui, presentem aquest recurs al Tribunal Constitucional, ja que aquest és l’únic que els pot resoldre, en ser el garant de la Constitució”.

D’altra banda, Josep Pintat ha agraït al grup parlamentari socialdemòcrata, concretament a la consellera general Susanna Vela i al conseller general Carles Sànchez, que hagin cedit dues signatures per poder presentar el recurs. “El grup parlamentari socialdemòcrata ha demostrat generositat, cordialitat parlamentària i respecte cap als grups més petits. Amb aquest gest també demostren el seu sentit d’Estat”, ha puntualitzat. Cal recordar que la Constitució del Principat d’Andorra estipula que per presentar recursos d’inconstitucionalitat cal tenir el suport d’una cinquena part dels Consellers Generals.

Pel que fa a l’escrit, el grup parlamentari interposa un recurs directe d’inconstitucionalitat en relació amb: els apartats 3, 6 i 7 de l’Article 1, els quals modifiquen la llei qualificada de seguretat pública; els apartats 2 i 3 de l’Article 2, els quals modifiquen la Llei general de sanitat; i una consideració especial a la disposició final primera de la Llei 19/2020, la qual fa referència a la Llei dels agents de circulació comunals.

Finalment, Josep Pintat ha explicat que “Aquest recurs no va en contra de ningú, va a favor de totes i tots els nostres ciutadans. I pel fet d’haver-lo pogut presentar tota la nostra societat surt reforçada. El que s’està fent és crear jurisprudència al voltant dels drets fonamentals i, per tant, donar seguretat jurídica a la ciutadania”.

Punt de vista socialdemòcrata

El grup Parlamentari Socialdemòcrata va votar a favor de la llei de modificació de la llei qualificada de la seguretat pública, establint les mesures de protecció per la salut. La consellera general del PS, Susanna Vela, ha recordat aquest matí que des de la formació van emetre el seu vot després d’haver aconseguit via esmenes, que la llei tingués més garanties jurídiques. “Aspectes com ara amb la temporalitat i el control parlamentari van ser claus per poder donar el nostre suport a la llei”, ha aclarit Vela. Durant la sessió, Terceravia + Unió Laurediana + Independents va manifestar els seus dubtes sobre la constitucionalitat de la nova llei, i va demanar a la cambra el suport dels consellers necessaris per entrar aquest un recurs d’inconstitucionalitat.

A partir d’aquest moment, el grup parlamentari Socialdemòcrata va començar a valorar el fet de cedir la signatura dels dos consellers necessaris per poder possibilitar el recurs a Terceravia. Finalment, aquest matí, la consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, i el conseller general, Carles Sánchez, han aportat la seva signatura, permetent així la interposició del recurs d’inconstitucionalitat contra les recentment aprovades lleis de seguretat pública i de sanitat general.

El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Carles Sánchez, ha exposat els quatre eixos vertebradors de la decisió del PS: “Primer, perquè donem resposta a la demanda de Terceravia; Segon, perquè vivim un context extraordinari en què hem hagut de posar en marxa una legislació que no coneixia precedent; Tercer, perquè un pronunciament del Tribunal Constitucional ens dóna jurisprudència per seguir legislant en matèries que afecten drets fonamentals; I quart, perquè un pronunciament del Tribunal Constitucional orienta i ratifica la tasca dels legisladors (i dels governants).”

Sánchez ha assenyalat que amb les seves signatures, el PS possibilita un experiment: “Tercera Via posa la matèria i la hipòtesi, el Tribunal Constitucional posa les anàlisis i nosaltres posem el laboratori en espera del resultat, nosaltres facilitem que aquest pronunciament es pugui donar. Perquè ens interessa comptar amb un dictamen que corrobori la nostra posició o que ens indiqui que la legislació en aquesta matèria ha de ser diferent”, ha exposat Sánchez. “És una qüestió de democràcia, de prudència davant les possibles noves situacions d’emergència sanitària, de responsabilitat com a legisladors. Un dictamen del Tribunal Constitucional beneficia tota la ciutadania”, ha sentenciat.