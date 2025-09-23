Les condicions d’Andorra per al reconeixement de Palestina

Andorra s’ha compromès aquest dilluns, durant la Conferència Internacional d’Alt Nivell per a la Resolució Pacífica de la Qüestió de Palestina i la Implementació de la Solució dels Dos Estats a Nova York, a reconèixer oficialment Palestina. Aquest compromís de reconeixement, però, no serà amb plens efectes diplomàtics fins que no es compleixin un seguit de condicionants, com l’alliberament dels ostatges, el desarmament de Hamàs, i la creació d’un govern palestí que exclogui Hamàs.
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, així ho ha expressat aquesta tarda durant la Conferència a Nova York, en què ha denunciat també que, des de la conferència del passat mes de juliol, “la situació s’ha tornat insostenible: les víctimes, majoritàriament dones i infants, es compten per desenes de milers; l’accés a l’ajuda humanitària està greument obstaculitzat, convertint la fam en arma de guerra; els desplaçaments forçats han assolit dimensions inaudites”.
Davant d’aquesta realitat, la ministra ha reiterat la crida d’Andorra a un alto el foc immediat i durador i ha defensat que “l’única sortida creïble és la solució dels dos estats”.
Segons ha explicat la titular d’Afers Exteriors, el reconeixement de Palestina aprovat pel Govern d’Andorra és “una decisió política ferma motivada per la voluntat de contribuir al restabliment de la pau, al respecte del dret internacional i a la protecció de la dignitat humana”. Tanmateix, ha precisat que per a fer efectiu aquest reconeixement, “continuem reclamant amb força l’alliberament de tots els ostatges, el desarmament de Hamàs, autors dels atacs atroços del 7 d’octubre de 2023, i l’establiment d’un Estat palestí desmilitaritzat sota una autoritat reformada que exclogui Hamàs”. Només en aquest context i amb la plena integració regional d’Israel garantida, Andorra considerarà establir relacions diplomàtiques amb Palestina.
La ministra ha subratllat que amb aquest reconeixement, “Andorra, orgullós dels seus més de set segles de pau ininterrompuda, fonamentada en la neutralitat, es manté fidel a la neutralitat activa, compromesa decididament amb el multilateralisme, la recerca de consensos i la cooperació internacional”.
En aquest sentit, Andorra continuarà compromesa, al costat dels estats membres i les organitzacions concernides, a treballar per una pau veritable a l’Orient Mitjà.
Finalment, Imma Tor ha volgut agrair a França i l’Aràbia Saudita, impulsors de la Conferència d’Alt Nivell, aquesta iniciativa, que ha definit com a “crucial, ja que obre un camí de responsabilitat i esperança”. La intervenció de Tor ha tingut lloc en el tram final de la Conferència, en què han participat representants d’alt nivell de més d’una trentena d’estats.