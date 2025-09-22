Primera pedra al nou edifici d’INEFC Pirineus, a la Seu

L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) Pirineus ha viscut aquest dilluns la col·locació de la primera pedra del nou edifici, la qual cosa suposa l’inici de les obres de l’equipament, que se situa al passeig de l’Horta del Valira, a la Seu d’Urgell (Alt Urgell). L’històric moment ha congregat diverses autoritats, com el conseller d’Esports, Berni Álvarez; el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera; el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy; el director de l’INEFC de Catalunya, Eduard Inglés, i la directora de l’INEFC Pirineus, Sílvia Puigarnau.
L’acte ha començat amb la benvinguda a les autoritats per part de l’alcalde del municipi. A continuació, tota la comitiva s’ha desplaçat cap al terreny on s’aixecarà l’edifici de l’INEFC Pirineus, on s’imparteix des de fa 4 anys el grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport especialitzat en esports de muntanya i riu. Després de la projecció d’un vídeo promocional i del render del futur edifici, l’equip d’arquitectes ha exposat com serà la construcció, que serà sostenible i integrada al seu entorn, amb un disseny inspirat en el perfil de la serralada del Cadí.
Després, les autoritats han introduït diversos elements a una càpsula del temps i han col·locat la primera pedra de l’edifici, que acollirà l’aulari, els laboratoris, la biblioteca, diverses sales polivalents, espais esportius interiors i exteriors i nombroses zones de treball per a tota la comunitat universitària.
El conseller d’Esports, Berni Álvarez, ha recordat que el Departament d’Esports de la Generalitat ha atorgat una subvenció de 4 milions d’euros a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a fer front a la construcció del nou edifici, i ha parlat de “dia històric per a l’esport català i els Pirineus”. ”Avui posem la primera pedra per a acabar de consolidar un projecte pioner i de país que dinamitza econòmicament el territori i ofereix oportunitats de creixement a la població de la zona”, ha subratllat, alhora que agraïa “el suport de les institucions, com l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la Diputació de Lleida, i la implicació de tota la comunitat INEFC per a poder arribar a aquest moment”.
Segons el conseller, si actualment INEFC Pirineus “ja és un referent en l’àmbit català, estatal i internacional” en la formació de professionals en els esports al medi natural, “quan tinguem el nou edifici permanent reafirmarem aquesta condició i reforçarem el prestigi d’aquests estudis”.
En la seva intervenció, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha destacat que aquesta primera pedra posa els fonaments d’un futur de coneixement, recerca i progrés per a la Seu d’Urgell i per a tot l’Alt Pirineu i Aran. “És el fruit d’anys del treball dels diferents governs municipals, de persistència i de la convicció que el territori mereix tenir oportunitats reals de formació superior, sense haver de renunciar a les seves arrels; un projecte que neix de la col·laboració entre institucions i que reflecteix la voluntat de fer que els territoris muntanyencs siguin també pols de coneixement”.
Per la seva banda, el director de l’INEFC, Eduard Inglés, ha volgut destacar que “tenir un nou edifici ens permetrà continuar creixent i ser encara més referents amb els laboratoris, unes aules punteres en tecnologia i el desenvolupament de noves línies formatives, com els màsters professionals, les línies de recerca i els programes de doctorat. Tot plegat ens permetrà internacionalitzar l’oferta educativa del centre”.
Un nou edifici sostenible de més de 5.000 metres quadrats
El nou edifici de l’INEFC Pirineus té un pressupost total d’11.631.451,26 euros i està dissenyat pels arquitectes Xavier Farré, Glòria Piferrer i José Antonio Alfaro, dels despatxos Cerouno+OP Team. Els treballs de construcció seran a càrrec d’una Unió Temporal d’Empreses (UTE), formada per ACSA Sorigué i Soges, i la durada de les obres serà d’aproximadament 18 mesos.
L’edifici se situa en una parcel·la de propietat municipal a ponent del nucli urbà de la Seu, a la franja compresa entre el riu Valira i el final de l’eixample Vergós, i tindrà una superfície construïda de 5.199 m², organitzada a partir de dos cossos: un més regular i un altre amb un skyline característic que evoca la serralada del Cadí i que acull els espais polivalents i de gran volum. Consta de 8 aules de diferents mides per a acollir 420 alumnes simultàniament, i laboratoris i aules-taller per a bicicletes de muntanya.
A més, l’edifici tindrà una sala d’actes per a 180 persones, espais esportius polivalents tant interiors com exteriors, una sala de fitnes, espais per a l’activitat administrativa i de direcció, una biblioteca i una cafeteria. Els materials que s’utilitzaran en la seva construcció, càlids i de proximitat com la fusta, contribueixen a assolir un edifici nZEB (Nearly Zero Energy Building) i de baix impacte ambiental.
La configuració de l’edifici permet una construcció adaptable a les necessitats futures i ampliable en una segona fase, a més de l’ús d’alguns espais fora de l’horari lectiu (la biblioteca, la cafeteria, la sala d’actes i les pistes esportives, entre d’altres).
L’inici del compte enrere fins a comptar amb unes instal·lacions pròpies
El tercer centre de l’INEFC, després dels de Barcelona i Lleida, porta en funcionament des de 2021 i enguany ha graduat la seva primera promoció de Ciències de l’Activitat Física i Esportiva (CAFE) en el medi natural, gràcies a les instal·lacions compartides amb la UNED i a diversos espais esportius municipals i d’entitats col·laboradores. Es preveu que a l’inici del curs 2027-2028, tota la comunitat universitària es podrà traslladar al nou edifici, les obres del qual haurien de finalitzar a principis de 2027.
Amb el seu nou edifici, l’INEFC reforçarà un projecte que ja és pioner a tot Europa: una formació multidisciplinària que integra, en un entorn privilegiat com el Pirineu català, la gestió, l’emprenedoria, la salut, el rendiment i l’educació al voltant de les activitats de muntanya, neu i riu. I tot, sota un model d’educació superior sostenible i innovador que dinamitza el territori i estableix sinergies amb el nord de Catalunya i Espanya, Andorra i el sud de França.