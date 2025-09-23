Visitar Binibeca Vell, un poble encantador de Menorca

Binibèquer Vell (o Binibeca), situat a la costa sud de Menorca, és un dels pobles més fotogènics i visitats de l’illa. Amb el seu encant mediterrani, cases blanques i carrers estrets, aquest petit nucli de pescadors ha esdevingut una destinació imprescindible per a qualsevol viatger que vulgui conèixer l’essència de Menorca. Dissenyat per Antonio Sants la dècada des anys 70 i inspirat en les ïlles gregues, aquesta població és a més ideal per a visitar des d’ella, tot el sud de l’illa.
Aquestes són les activitats més interessants que pots veure i fer a Binibèquer:
1. Passejar pel poble de Binibèquer Vell
El cor de Binibèquer és el seu nucli antic, Binibèquer Vell, un conjunt arquitectònic amb les seves parets encalcinades, portes i finestres pintades de blau o verd i carrers laberíntics, passejar-hi és com fer un viatge enrere en el temps. És ideal per a fer fotos, relaxar-se i gaudir de l’ambient tranquil i pintoresc.
2. La platja de Binibèquer
A pocs minuts del centre del poble, trobaràs la Platja de Binibèquer, una cala de sorra blanca i aigües cristal·lines, perfectes per a nedar, fer snorkel o simplement estirar-se al sol. És una de les platges més populars de la zona, però manté un ambient familiar i relaxat.
3. Menjar en un restaurant local
Una de les experiències més autèntiques és tastar la gastronomia menorquina en algun dels restaurants del poble. Els plats típics inclouen peix fresc, caldereta de llagosta, formatge de Maó i dolços com els pastissets. Alguns restaurants ofereixen vistes espectaculars al mar, ideals per a veure la posta de sol.
4. Fer compres d’artesania
A Binibèquer hi ha diverses botigues de souvenirs i artesania local on es poden comprar productes fets a mà, com ceràmica, roba de lli, joieria local i les famoses avarques menorquines.
5. Vistes des del mirador
A prop del poble, hi ha petits camins i punts elevats des d’on es pot contemplar el paisatge costaner, amb vista a l’aigua turquesa i les cases emblanquinades. És un lloc perfecte per a veure la sortida o la posta del sol.
6. Ruta pel Camí de Cavalls
El Camí de Cavalls, una ruta històrica que envolta tota l’illa de Menorca al llarg d’uns 185 quilòmetres i passa a prop de Binibèquer. És ideal per a fer excursions a peu o en bicicleta, descobrint cales verges, penya-segats i natura salvatge.
7. Activitats aquàtiques
Durant l’estiu, a la zona de Binibèquer es poden fer activitats com caiac, paddle surf o excursions amb barca per a descobrir cales amagades i coves marines.