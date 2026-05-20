Es presenta, a la Seu, la guia “Destapa’t” sobre salut mental

La sala de plens del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ha acollit aquest dimarts la presentació a la Seu d’Urgell de la guia “Destapa’t”, emmarcada en una campanya de sensibilització sobre la salut mental a la demarcació de Lleida. Les explicacions han anat a càrrec de Núria Bou, tècnica de l’entitat Ocell de Foc Ponent, que ha impulsat la publicació conjuntament amb Ocell de Foc Alt Pirineu i Aran i la Coordinadora d’Entitats de Salut Mental de les Terres de Lleida.
La iniciativa té l’objectiu de promoure “la reflexió i el diàleg al voltant de la salut mental, especialment en entorns rurals”. Alhora, ofereix una proposta estructurada de cinc tallers diferenciats, cadascun centrat en una temàtica clau sorgida dels vídeos de la campanya: la soledat, la identitat, l’autoestima, l’estigma i els recursos existents en salut mental a les zones rurals.
Cada taller inclou els objectius pedagògics, la durada i el públic destinatari, el visionat i l’explicació del vídeo corresponent, a més de la descripció detallada de la dinàmica i un codi QR que enllaça amb un vídeo en què una tècnica exposa com cal implementar l’activitat. La guia també incorpora annexos amb el material necessari per a facilitar-ne l’aplicació.
Les presentacions públiques tenen com a finalitat donar a conèixer la creació d’aquesta guia i facilitar que entitats, centres educatius i altres agents socials del territori en coneguin l’existència, així com els mecanismes per a sol·licitar-la, descarregar-la i utilitzar-la.
Un dels moments més destacats de l’acte, que ja es va fer la setmana passada a Lleida, és la participació de protagonistes dels vídeos originals de la campanya “Destapa’t”, que comparteixen en primera persona la seva experiència parlant obertament sobre salut mental. Expliquen què ha significat per a elles formar part del projecte, el procés de visibilització i la importància de generar espais de sensibilització i lluita contra l’estigma com els que vol generar la iniciativa.