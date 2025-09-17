L’Encamp Nit torna el 27 de setembre amb activitats d’oci per a joves de 12 a 17 anys

L’Encamp Nit torna el proper dissabte, 27 de setembre, de les 20 hores a les 2 hores de diumenge, al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. La 12a edició comptarà amb més d’una quinzena d’activitats d’oci i esport per a joves de 12 a 17 anys amb propostes com un torneig de futbolí, làser tag, un taller de caricatures, futbol bombolla, una cambra cuirassada, exhibicions de dansa i un cypher de ball, entre d’altres. Així mateix, enguany es comptarà amb el pòdcast en directe Safreig, que retransmetrà en directe durant tota la nit i realitzarà diverses entrevistes.
El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha posat èmfasi en el fet que “és un projecte d’èxit, que la darrera edició va tenir més de 550 inscrits” i ha destacat que es tracta “d’una proposta d’oci alternatiu i una trobada, no només per als joves de la nostra parròquia, sinó de tot el país”. Sans també ha subratllat que és un projecte saludable que “fomenta l’esperit de la participació juvenil en diverses disciplines”.
D’altra banda, un dels responsables del projecte, Èdgar Rodríguez, ha detallat el programa que “presenta novetats i moltes activitats d’oci, esportives, de dansa per a tots els gustos”
L’Encamp Nit comptarà amb tornejos esportius (que podran ser individuals o per equips de 2 a 4 persones), gràcies a la col·laboració de tots els clubs de la parròquia i de fora d’Encamp. En aquest sentit, es realitzaran competicions de bàsquet 3×3, Voleibol 4×4, Futbol 4×4, tennis taula 2×2, futbolí 2×2, els videojocs FC25 i NBA 2K25, i de Beat Saber. Els tornejos comptaran amb diferents premis com abonaments anuals al Centre Esportiu, entrades a esdeveniments esportius i culturals, així com marxandatge del BC Andorra de bàsquet, samarretes de l’FC Andorra, pilotes o lots de productes de perfumeries col·laboradores. Hi haurà primera, segona i tercera posició i els guardons s’entregaran en finalitzar cada competició.
També es realitzaran altres activitats, com futbol bombolla, flipbook, laser tag, una cambra cuirassada o un taller de caricatures.
Durant l’esdeveniment hi haurà diverses exhibicions de dansa amb TC Escola de dansa, CEADF Encamp i les Snow Girls, i una classe magistral de dansa amb Bea Babara de Block23 i un cypher a càrrec de MadKidz on tothom que vulgui hi podrà participar amb inscripció prèvia.
L’entrada a l’Encamp Nit serà gratuïta i s’oferirà una samarreta d’aquesta edició a tots els assistents. Les inscripcions es poden fer presencialment al Punt d’Informació Jove del Comú d’Encamp, a l’Espai Jove o a les xarxes socials i a comuencamp.ad.
Per a les persones que vinguin des del Pas de la Casa hi haurà un servei de bus nocturn de les 19:30 hores fins a les 1:30 de la matinada i, per a la resta de parròquies, es comptarà amb el servei nocturn habitual.
Tota la informació de l’esdeveniment es pot trobar al web www.comuencamp.ad/encampnit.