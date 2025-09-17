Judith Casal (PS) demana dades sobre nous negocis autoritzats en els darrers cinc anys

La consellera general socialdemòcrata, Judith Casal
La consellera general socialdemòcrata, Judith Casal (PS)

La consellera general socialdemòcrata, Judith Casal, ha demanat tota al documentació relativa al nombre dels nous negocis autoritzats en els darrers cinc anys, desglossats per anys i per sectors d’activitat. Segons dades publicades a la premsa, el nombre de negocis augmenta un 1,5 % fins als 13.532. El segon trimestre es tanca amb 363 establiments nous i 169 baixes.

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata vol ampliar les dades relatives als nous negocis autoritzats, per tal d’ampliar la reflexió relativa al creixement de la població.

