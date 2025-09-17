L’EEBE U19 inicia el segon viatge de pretemporada a Corralco (Xile)

El grup U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) inicia aquest dimecres el segon viatge a Amèrica del Sud, per a continuar amb la pretemporada. L’equip entrenarà a Corralco (Xile). La primera estada va ser del 29 de juliol al 19 d’agost, mentre que aquesta segona que s’inicia ara finalitzarà el 8 d’octubre. Amb els entrenadors Dídac González i Mihai Bara, l’equip està format per Ainhoa Piccino, Isabella Pérez, Carlota Comellas, Jan de Visa, Marcel Pérez, Èric Mitjana, Jordi Rogel, Max Black, Àlex Comellas i Èric Guimerà.
Segons ha explicat el tècnic Dídac González, la idea d’aquesta segona estada és “intensificar els entrenaments en velocitat per als de segon any, mentre que els de primer any continuarem treballant l’adaptació al material i anirem pujant el nivell d’intensitat”.
Entrenaments i primeres curses
Els primers dies, aproximadament del 19 al 25, el treball se centrarà precisament en compaginar entrenaments d’alta intensitat de gegant i eslàlom, i de supergegant i descens. A partir del dia 26, els de primer any entrenaran en disciplines de tècnica, mentre que els de segon any tindran les primeres competicions a les curses de la Copa d’Amèrica del Sud (SAC) de velocitat a Corralco.
En finalitzar aquestes proves, l’equip al complet viatjarà a Valle Nevado, el 2 d’octubre, per a entrenar tècnica i competir, els dies 5 i 6 d’octubre, a les curses FIS de gegant i eslàlom que seran, a més, l’estrena en competició FIS per als esquiadors de primer any del grup: Àlex Comellas, Carlota Comellas, Max Black i Èric Guimerà.