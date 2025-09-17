La segona assemblea de creditors confirma un dèficit de 43,4 M€ en la fallida d’Assegurances Generals i Carlemany

La segona Assemblea de Creditors de la fallida d’Assegurances Generals SA (AGA) i Carlemany SA, així com de la seva extensió als antics dirigents de les dues societats, constata un dèficit de les dues societats de 43,4 milions d’euros (64,7 milions d’euros de passius respecte 21,3 milions d’euros d’actius). Durant la sessió celebrada aquest matí de dimecres, els administradors han exposat davant els creditors la situació actual dels actius i passius, les accions judicials en curs i les properes fases de la liquidació.
Segons les dades presentades, Assegurances Generals i Carlemany disposen d’actius per valor de 21,3 milions d’euros, dels quals una part ja s’ha fet líquida (un 35%) mentre que la resta està subjecta a processos de liquidació o està condicionada per resolucions judicials.
Pel que fa a l’extensió de la fallida als antics dirigents, s’han acreditat actius personals per un total de 31,1 milions d’euros, actius que hauran de servir per a cobrir, fins on s’arribi, els propis deutes dels fallits (17,8 milions d’euros), així com el dèficit de les dues societats (43,4 milions d’euros). Pel que fa als actius de l’extensió de la fallida als seus dirigents, una proporció molt reduïda està en disponibilitat immediata (4%) i la major part encara està subjecta a processos legals i de liquidació.
En conjunt, per a un total de passius de 82,5 milions d’euros es disposa d’un total d’actius identificats de 52,4 milions d’euros, dels quals -d’aquests darrers- 8,6 milions són líquids i 43,8 milions depenen de procediments en curs.
Els pròxims mesos seran decisius per a avançar en les subhastes i els processos de venda d’actius, així com per a resoldre els litigis oberts a Luxemburg i Suïssa en relació amb les accions de la Sicav Cosmos-Lux. També s’està pendent de la possible incorporació de nous actius derivats de l’exequàtur a Espanya, que podrien contribuir a reduir el dèficit actual.
La trobada d’aquest dimecres ha servit, a més, perquè els creditors hagin pogut formular preguntes i participar en les votacions sobre diversos aspectes de la gestió del procés, reforçant així la transparència i el seguiment col·lectiu de la tramitació de la fallida.
La reunió ha tingut lloc a la Sala Magna de la Seu de la Justícia i ha comptat amb la presència de representants legals, administradors concursals i els creditors implicats en el procés. Els 645 crèdits registrats corresponen a més de 500 persones afectades, ja que algunes n’acumulen més d’un.
L’advocat dels fallits, en l’apartat de precs i preguntes, ha mencionat la possibilitat de fer una proposta d’arranjament que cobriria el 100% del cobrament dels deutes. La proposta serà analitzada pel tribunal.