L’EEBE U19 continua la progressió als eslàloms NJR de Passo Furcia

Tot l’equip U19 del programa EEBE (FAE)

Aquest cap de setmana, Passo Furcia (Itàlia) ha acollit dos eslàloms National Junior Race amb presència de part de l’equip andorrà U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE). Dissabte va ser el dia d’Àlvar Calvo, que va aconseguir millorar els seus punts FIS a la disciplina d’eslàlom. L’andorrà va marcar 41.05 punts FIS, millorant els seus actuals 50.90 de l’última llista de la FIS. “A la primera mànega ens va costar a tot el grup agafar el ritme, amb distàncies molt llargues, però a la segona va aconseguir fer-ho molt bé”, segons ha explicat l’entrenador Nico Belcredi. Calvo va ser 6è a la cursa, a la qual es va imposar l’italià Hannes Schranzhofer. Pere Cornella va ser 31è, mentre que Pirmin Estruga no va poder acabar la segona mànega.

Diumenge, a un segon eslàlom, Belcredi ha explicat que també els hi ha costat una mica agafar el ritme de la primera mànega. Calvo no ha aconseguit acabar aquesta primera baixada, mentre que Pirmin Estruga i Salvador Cornella han lluitat la primera, amb mala sort per a Cornella, al qual li ha molestat un piquet mal posat i l’han fet tornat a baixar, amb la qual cosa s’ha trobat ja una pista en pitjors condicions i no ha pogut agafar la inversió. “Segurament, si això no li arriba a passar, l’hagués agafat”, ha assegurat Belcredi.

A la segona mànega, Estruga estava esquiant molt bé, però s’ha sortit entrant al pla, però esquiant molt millor que en la primera i això ens deixa amb bones sensacions”.

Per últim, Salva Cornella, que el dia anterior no va córrer, feia la primera cursa i amb una pista “una mica més complicada, amb un devers -inclinació- molt marcat, i sempre costa agafar el ritme, amb molta distància, i els hi costa una mica adaptar-se”, segons Belcredi, que considera que “ho ha fet molt bé”.