Dos anys més, encara, perquè la inflació baixi del 2%

Un supermercat d’aliments. Foto: Arxiu

La inflació no baixarà del 2% fins al 2026, segons les previsions macroeconòmiques de l’executiu. Tampoc contempla una recessió, però sí un creixement del PIB entre l’1,4 i el 2,3% en aquest període. Hi ha un consens força estès entre els economistes que la inflació és tolerable fins al 2% i el Govern no creu que s’estigui en xifres similars fins al 2026. Concretament, el pronòstic és que s’acabarà aquest any amb un índex de preus al consum (IPC) del 4,9% i a partir d’aquí s’assoliran xifres més baixes. Per exemple, el 2,8% el 2024, el 2,3% el 2025 i l’1,9% el 2026. La dada de la inflació serveix per a saber quines actualitzacions de salari són aconsellables cada any.

El Govern també creu que aquest 2023 hi haurà un creixement econòmic del 2,3%. En els propers cinc anys hi haurà petites pujades del producte interior brut (PIB) que, en cap cas, superaran el 3% però tampoc seran negatives.

Aquest creixement econòmic, sempre segons aquests pronòstics, hauria de comportar un augment lleuger del nombre d’assalariats i, lògicament, de la població. L’increment hauria de ser més moderat a partir del 2025.