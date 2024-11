L’Ateneu Alt Urgell inicia la segona temporada del cicle “Tastem Territori”

Nova sessió del cicle ‘Tastem Territori’ a l’Ateneu Alt Urgell

Dimecres vinent, 20 de novembre, l’Ateneu Alt Urgell posarà en marxa la segona temporada de l’activitat mensual ‘Tastem Territori’. La proposta, que tindrà lloc a les vuit del vespre, s’iniciarà amb la descoberta de la Ramaderia Ca l’Andreu d’Alàs. La sessió, a càrrec d’Urgell Isús, inclourà un tast de productes amb l’acompanyament de Sílvia Olmeda i Fede Antona.

Des de l’entitat urgellenca recorden que, com en l’anterior temporada, per a participar-hi caldrà inscriure’s prèviament a través d’un formulari a Internet. L’activitat tindrà un cost de 4 euros per als socis/es de l’Ateneu i 5 euros per a les persones no socis/es.