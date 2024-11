Compromís X Peramola demana una taula de treball per a revertir els danys de l’incendi que va afectar el municipi

El terme municipal de Peramola (RàdioSeu)

El grup de Compromís-PSC a l’Ajuntament de Peramola ha presentat una proposta en què demana “establir una taula de treball activa per a revertir els danys de l’incendi” que va afectar el municipi el juny de 2022. Al mateix text sol·liciten que s’insti els Departaments d’Agricultura i d’Interior de la Generalitat a “posar fil a l’agulla i aportar solucions efectives per a la millora de l’accessibilitat”, com també que procedeixin a la retirada de les ovelles assilvestrades que s’han instal·lat a la zona que va quedar calcinada ara fa dos anys.

El regidor de Compromís X Peramola, Toni Mas, ha exposat que el ple municipal va aprovar el juliol de 2022 una “activació burocràtica i concessió dels permisos necessaris per a la retirada de la massa forestal calcinada”, juntament amb “obres de consolidació de talussos i protecció i reparació dels camins de Rombau i de Can Boix a Castellebre”. Aquest ple de mesures també contemplava l’execució d’un “pla per a la reforestació sostenible” de la zona afectada a través del Departament d’Interior de la Generalitat, ajuts econòmics directes per via d’urgència i suport econòmic, a través de les entitats esportives pertinents, perquè es readaptés els equipaments per a la pràctica de l’escalada esportiva del mur del Contrafort de Rombau i confrontants.

El text també indica que poc després de l’incendi, el mateix any 2022, es va començar a detectar la presència d’ovelles assilvestrades “que han anat proliferant per la zona” i que, segons indica Mas, “transiten per la zona de Rombau, han causat danys al cementiri de Castell-llebre i provoquen la caiguda de pedres tant en aquest cementiri com al contrafort de Rombau, representant un risc per als usuaris”. En aquest sentit, el portaveu de l’oposició veu necessari “millorar l’accessibilitat al contrafort de Rombau, a fi i efecte de donar servei a aquesta zona”, i “retirar les ovelles i els residus vegetals que encara hi resten”.

Toni Mas afirma que fins ara “els Departaments catalans d’Agricultura i el d’Interior, que inclou els Agents Rurals, han estat incapaços, tot i conèixer perfectament la problemàtica, de presentar cap mena d’iniciativa que ajudi a recuperar la zona devastada per l’incendi i retirar aquesta fauna assilvestrada”, i que els usuaris “només s’han trobat pals a les rodes”.