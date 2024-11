La Seu s’adhereix a la petició perquè la sardana sigui reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat

Ballada de sardanes a la plaça de Catalunya de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell dona suport a la presentació d’una candidatura perquè la UNESCO declari la sardana com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. El darrer ple ordinari municipal ha aprovat per unanimitat -amb el suport de Compromís, Junts, ERC i la CUP– una moció amb la qual el consistori urgellenc s’adhereix a la petició impulsada a nivell nacional per la Confederació de Colles Sardanistes de Catalunya.

Per part de l’equip de Govern, l’alcalde Joan Barrera expressava el suport a aquesta proposta, perquè la sardana és la dansa més identificativa de Catalunya. En aquest sentit, Barrera creu que de fet caldria preguntar-se “com és que encara no ha rebut aquest reconeixement” i no s’havia impulsat abans aquesta petició, tenint en compte que sí que l’han aconseguit ja d’altres tradicions catalanes com ara les Falles del Pirineu, els raiers, el Ball de l’Óssa, els castells o la Patum de Berga. Per això, el batlle urgellenc considera que “és de justícia” que també es concedeixi aquest segell de la UNESCO a les sardanes. Barrera ha agraït la feina que fa a la Seu d’Urgell l’associació Amics de la Sardana, per tal que la dansa també sigui present a l’estiu als carrers i places de la ciutat, i espera que la candidatura doni fruits, si bé recorda que obtenir un reconeixement com aquest “és un camí llarg”.

El portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, ha recordat que des de la seva formació van plantejar la idea de portar conjuntament aquesta moció al ple municipal arran de la petició que els havia fet Amics de la Sardana, en coordinació amb la Confederació catalana. Fàbrega assenyala que aquesta és “una tradició molt arrelada també a la Seu i a tot l’Alt Urgell” i, per això, és normal que la ciutat s’afegeixi als ajuntaments que ja s’han adherit a la proposta, de cara a presentar-la davant la UNESCO amb el màxim possible de suports.

El també diputat al Parlament ha agraït el fet que la moció s’hagi pogut presentar amb el suport garantit de tots els grups municipals. Fàbrega ha coincidit a dir que “no és fàcil assolir aquest reconeixement”, però confia que s’assoleixi “perquè si hi ha una manifestació catalana que s’ho mereix i amb escreix, és aquesta”.