L’Arxiu Comarcal de la Cerdanya acollirà la presentació d’una nova edició de l’ERA, la revista cerdana de recerca

Aquest divendres, 21 de novembre, a les 19 hores, a la sala d’actes de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, a Puigcerdà, es durà a terme la presentació del sisè volum de la revista ERA, la publicació cerdana de recerca. ERA és una revista, en format llibre, que va néixer el 2015 per a recollir els treballs que s’havien presentat, un any abans, a les Jornades d’Estudis Comarcals de Cerdanya, jornades que organitza cada dos anys el Consell Comarcal de la Cerdanya, el Grup de Recerca de la -Cerdanya (GRC) i l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya.
El sisè volum d’ERA recull, en aquest cas, les ponències i els treballs de recerca que es van presentar, l’any passat, a les jornades d’estudis comarcals. Són 14 treballs, de 16 autors diferents, la meitat dels quals són investigadors locals. Estudis vinculats a diferents aspectes de la Guerra Civil espanyola predominen entre els títols publicats, però també n’hi ha dedicats al patrimoni monumental, mobiliari i artístic, i a la música, entre altres.
L’acte de presentació anirà a càrrec de l’alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra; la consellera de Cultura del Consell Comarcal de la Cerdanya, Mar Quera; el president del GRC, Enric Quílez i la directora de l’Arxiu, Erola Simon.
La revista s’edita gràcies a l’ajut econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona, l’Institut Ramon Muntaner, l’Ajuntament de Puigcerdà, el Consell Comarcal de la Cerdanya, i està coordinada per l’Arxiu Comarcal.