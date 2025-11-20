Concert del duet Espai Dual A2, a la Seu

Espai Dual A2 oferirà un concert a la Seu d’Urgell, dins la programació KM.O de la Casa de la Música de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran. El concert d’aquesta formació tindrà lloc aquest divendres, 21 de novembre, a les 20:00 hores, a la llibreria El Refugi, al carrer dels Canonges de la capital urgellenca. El preu de l’entrada és de 5 euros.
Espai Dual és el conjunt de totes les formes lineals d’un espai vectorial sobre un cos amb imatge d’aquest mateix cos. A banda, també és un grup d’Almacelles conformat per dues persones: Marc Cruz Pascual, de cal Rosendo, i Eduard Morell Purdonés, el fill de la Rosa del Guissona.
El concepte que més defineix la seva música és el “dada”: agafar una cosa que no toca i deixar-la en un lloc que no li escau. La clau d’Espai Dual és subjugar els estils musicals als conceptes de les cançons: “no hi ha cap grup que pugui fer country, j-rock, indiepop, metal i Ska com nosaltres”, assenyalen els seus integrants.
“Vam enregistrar el nostre primer disc a les golfes de casa del Marc en qüestió d’uns mesos. En concret, 36. Actualment, treballem en Espai Dual, fent un tribut a la nostra pròpia idiotesa. L’un té el títol de musicòleg i l’altre de matemàtic, i, amb el permís de Pau Riba, hem fet el millor puto disc de Catalunya: Espai Dual es va publicar el 2024 editat sota el segell Protomaterial Records”, expliquen en Marc i l’Eduard.
Aquest concert compta amb el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’Ateneu Alt Urgell, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, l’Institut Català de les Empreses Culturals, Fundació ICG i Supsa Supermercats Pujol – Plusfresc.
Per a entrades i més informació cal consultar la pàgina web www.orfeolleidata.cat i www.casadelamusica.cat.