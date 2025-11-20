La Policia participa en la jornada sobre seguretat digital Ciberseguretat 360° organitzada per la Cambra de Comerç

La Policia ha participat aquest dijous al matí en una taula rodona en el marc de la jornada sobre seguretat digital Ciberseguretat 360° organitzada per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS). Una trobada dirigida a les empreses del país que, a través de les intervencions dels experts, tenia per objectiu oferir eines i una visió estratègica en aquest àmbit.
Els especialistes en ciberseguretat han exposat casos pràctics, consells i tendències actuals per a conscienciar les persones assistents de la importància que la seguretat digital esdevingui un eix estratègic per a totes les organitzacions.
En aquest sentit, l’agent major de la Policia i membre del Grup de Delictes Tecnològics, Àlex Estalés, ha fet especial èmfasi en la necessitat de formar els empleats perquè puguin reconèixer i actuar davant possibles perills i coneguin, així mateix, quines són les bones pràctiques que han d’emprar en l’entorn digital en el seu dia a dia.
A més d’educar en un bon ús de la tecnologia, també ha incidit en la implantació de mesures de prevenció bàsiques per a minimitzar riscos com, per exemple, disposar de còpies de seguretat, d’antivirus en tots els dispositius, fer les actuacions corresponents, vigilar amb la urgència, sospitar davant de qualsevol demanda de dades o codis i comprovar sempre si les sol·licituds que es reben són reals fent una consulta directa a la font original. Mesures que també s’han de fer extensibles a tota la ciutadania, ja que, en un món hiperconnectat, la confiança en tot allò que no es coneix ha de ser zero.
En la mateixa línia s’han expressat la resta d’especialistes que han pres part en la jornada, com el responsable de l’Agència Nacional de Ciberseguretat, Jordi Ubach, o el divulgador, Bruno Pérez Juncà, que han alertat de la facilitat de vulnerar dades o dispositius i, fins i tot, de com els ciberdelinqüents poden alterar números de telèfon, clonar veus i suplantar identitats i empreses. És per aquest motiu que tots els experts han insistit en el fet que la millor defensa és la protecció per a poder anticipar i prevenir ciberamenaces que canvien i evolucionen constantment.
Els especialistes coincideixen que la ciberseguretat no és només tecnologia, sinó també una cultura en què és fonamental compartir informació, la formació i una col·laboració constant entre organismes, institucions i ciutadania.