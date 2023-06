Logotip de l’APDA

L’APDA ha amonestat el Govern per vulnerar la llei de protecció de dades. En concret, per no informar que traspassaria informació personal relacionada amb el certificat digital a una empresa espanyola.

Van ser els mateixos ciutadans que van alertar sobre el cas a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades en rebre un correu electrònic per part de la companyia de l’estat veí.