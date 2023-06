Hi ha un 63% d’alumnes que han pujat nota a les POB

Alumnes fent les Proves Oficials de Batxillerat (AndorraDifusió)

El 63% dels alumnes que es van presentar per pujar nota a les Proves Oficials de Batxillerat va aconseguir l’objectiu. En total, 108 alumnes, el 32% dels quals es va quedar amb la mateixa nota i gairebé un 4% va veure com li anava pitjor que en la primera avaluació.

S’hi van presentar 228 candidats, la majoria en la modalitat presencial. 209 van obtenir el títol i només un va suspendre. La resta, 18, corresponen a candidats lliures, que tenen cinc anys per a treure’s la titulació. Encara no hi ha resultats globals de les Proves Oficials de Batxillerat Professional.

D’altra banda, aquest dijous se sabran els resultats de la selectivitat espanyola.