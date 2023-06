Per Sant Joan, Sispony, es vesteix de festa major

Cartell de la festa major de Sispony 2023 (agenda.ad)

Des del mateix dia 23 de juny, dia de la revetlla de Sant Joan, la més curta de l’any, i fins al diumenge dia 25, el poble de Sispony, a la parròquia de la Massana, celebrarà la seva festa major. Seran tres dies de gresca amb concerts, espectacles infantils, la missa solemne, un aperitiu i, segons els organitzadors, molt més.

Els tres dies de festa major, a Sispony, ofereixen una mica de tot i per a totes les edats. Així, per al divendres hi haurà la gimcana de les bruixes (amb preinscripció. 16:30 hores), el repic de campanes i la botifarrada (21 hores) i el concert i la festa de nit (00:15 hores).

Ja el dissabte, el dia principal, tindrà lloc la missa (12 hores), un aperitiu (12:30 hores), un espectacle infantil (17 hores), el ball de tarda (19:30 hores) i el cinema a la fresca (22:30 hores).

Diumenge, darrera jornada de festa major, se celebraran dos tornejos: el de futbol (15:30 hores) i el de brisca (16:30 hores). Els dos amb inscripció prèvia. Finalment, per a tancar el programa festiu, s’acabarà amb una xocolatada (18:30 hores) a la plaça del Poble, on tindran lloc la majoria d’actes.