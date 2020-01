La seu que la companyia Nintendo va usar entre els anys 30 i 60 de segle XX reobrirà a l’estiu de 2021 reconvertida en un hotel. L’històric edifici amb elements d’estil art-déco situat al districte Shimogyo de la ciutat de Kyoto consta actualment a les recomanacions turístiques de populars portals de viatges com TripAdvisor, tot i que no està obert al públic.

“Aquest edifici és de gran valor, conservarem la façana en la mesura del possible. Les reformes es faran a l’interior per crear les habitacions”, ha explicat a EFE el responsable del projecte de remodelació de l’edifici, Daisuke Fukui, de la empresa de gestió de negocis Pla Do See.

L’hotel comptarà amb 20 habitacions, restaurant, bar, gimnàs i balneari, i podria comptar amb altres instal·lacions i serveis, atès que el projecte, que es va decidir en 2019, “encara està en fase de planificació”, ha assenyalat Fukui.

El disseny del projecte estarà supervisat per l’estudi de prestigiós arquitecte japonès Tadao Ando, mentre que Pla Do See s’encarregarà posteriorment de les operacions de l’establiment.

L’edifici de quatre plantes de formigó va ser construït el 1930 i va servir com a seu de Nintendo fins que va traslladar les seves oficines centrals al districte Higashiyama de la mateixa ciutat el 1959. La companyia va decidir conservar l’edifici tot i romandre tancat.

A l’exterior encara es troben un parell de plaques a nom de Yamauchi Nintendo en japonès (nom que va adoptar el 1933) i ‘The Nintendo Playing Card’, en anglès, com va passar a denominar-se en 1951, abans de passar-se a dir Nintendo dotze anys després i començar a experimentar amb altres branques de negoci ben conegudes avui dia.

Nintendo va ser fundada el 1889 pel japonès Fusajiro Yamauchi i la seva popularitat va créixer ràpidament. Avui dia és una de les principals companyies del sector de l’oci i l’entreteniment en l’àmbit mundial.

Tot i els vincles amb la companyia, Fukui ha dit que “no està planificat” que compti amb elements o serveis temàtics relacionats amb les franquícies de Nintendo.