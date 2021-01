L’anticicló guanya protagonisme

DISSABTE 16 mín: 0ºC | màx: 9ºC L’anticicló guanyarà protagonisme, tot i que a l’extrem nord encara hi podrien persistir alguns núvols. El vent continuarà bufant fort però el temps serà assolellat arreu del país. Vent de nord-est, moderat a fons de valls i fort en altitud. Les temperatures màximes es preveuen de 9ºC a Andorra la Vella, 6ºC a 1.500 metres i 0ºC al Pas de la Casa. La isoterma 0ºC se situarà a 1.800 metres al migdia.

DIUMENGE 17

mín: 3ºC mín: 3ºC | màx: 11ºC



Un front desgastat fregarà l’extrem nord del país on hi deixarà algunes precipitacions febles. A la resta del territori d’Andorra hi tindrem sol tot el dia.

Vent de nord-oest, moderat a fons de valls i fort en altitud.

Les temperatures mínimes seran de 3ºC a Andorra la Vella, 2ºC a 1.500 metres i -5ºC al Pas de la Casa. Les màximes es preveuen d’11ºC a Andorra la Vella, 6ºC a 1.500 metres i 0ºC al Pas de la Casa.

La isoterma 0ºC se situarà a 2.000 metres al migdia.