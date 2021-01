La Seu d’Urgell té 120 casos actius de coronavirus

L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell té a data d’avui 120 casos actius de coronavirus (una vintena més que a l’inici de la setmana), tot i que es manté estable el nombre d’ingressats al Sant Hospital, que és de 6. La resta, 114, estan aïllats a domicili. També hi ha confinats 192 contactes directes no positius, prop d’una cinquantena més que els que hi havia dilluns.

L’augment de les xifres aquesta setmana també s’ha constatat en el risc de rebrot, que aquest divendres està a 941 punts (divendres passat estava a 573) i en la velocitat de reproducció del virus, que és a 1,65 (+0,64 respecte d’ara fa una setmana). En canvi, pel costat positiu el percentatge de nous contagis ha baixat i ara està al 9,50%, uns 2,5 punts menys que fa set dies.

Al conjunt de l’Alt Urgell (on ara hi ha 4 grups escolars confinats), els indicadors han tendit a la baixa, tot i que aquest divendres han repuntat: el risc de rebrot està a 710 punts (-209 respecte de divendres passat); i la Rho7, a 1,07 (-0,57). La millor dada en aquest cas és que la Rho7 està quasi a tocar del límit recomanat. A la regió de l’Alt Pirineu i Aran, aquests dos indicadors estan respectivament a 620 i a 0,86. Ara mateix, la situació més preocupant ja no és a la Cerdanya sinó a l’Aran, on l’EPG s’ha situat a 2.215 punts i la Rho7 s’ha enfilat fins a 2,65, malgrat que ara mateix a l’Espitau d’Aran (Vielha) només hi ha un ingressat per COVID-19, dels 19 que hi ha en total a les comarques pirinenques.

D’altra banda, aquest divendres l’Ajuntament d’Organyà ha instat tots els veïns i veïnes a “complir les indicacions dels serveis mèdics” i ha recordat que els professionals sanitaris “no són el nostre enemic, sinó que la seva voluntat és ajudar-nos a vèncer la pandèmia de la COVID-19”. La publicació d’aquest missatge l’ha motivat el fet que la metgessa del consultori local, la doctora Carmen Clotet, ha denunciat que ha estat víctima d’insults i amenaces per part “de gent que no vol fer la quarantena”.

Des del consistori ganxo s’han mostrat indignats amb aquest fet i han reclamat que la població sigui responsable i facin cas dels serveis mèdics públics, alhora que han exigit “prou agressions”. De la seva part, la doctora Clotet ha lamentat que es donin situacions així “després de tot l’esforç dels sanitaris”, i ha recordat que “l’esgotament emocional i l’estrès que genera la COVID ens serà difícil de superar”. Clotet s’ha mostrat “molt decebuda” i ha demanat “un esforç col·lectiu de responsabilitat”.