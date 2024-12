Landry Riba tanca, dimecres, “El Teler Daurat” de 2024

A la imatge, el secretari d’Estat, Landry Riba (SFGA)

Landry Riba, Secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea del Govern d’Andorra, serà l’encarregat de tancar l’espai d’El Teler Daurat d’aquest any 2024. Riba participarà en aquesta nova edició d’El Teler Daurat, conduïda per Jessica Rivera, CEO i Co-Fundadora d’AUMENTIUM, on s’abordaran temes com quines característiques ha de tenir un bon negociador, què s’ha de tenir en compte quan es negocia a nivell europeu, com enfronta un país els reptes de negociar amb Europa o com afectarà l’Acord d’Associació a les empreses i emprenedors d’Andorra.

Com en ocasions anteriors, el públic assistent podrà realitzar les seves pròpies preguntes al convidat donant dinamisme a l’entrevista i a l’espai, enriquint així l’experiència de tots els assistents. La cita serà el pròxim dimecres, 18 de desembre, a les 19:00 hores, al Hive Five Coworking d’Andorra la Vella.