Dolorosa i inesperada derrota de l’FC Andorra a Vigo (3-0)

Inoperant Andorra, aquest diumenge, a Vigo (FC Andorra)

Gerra d’aigua freda per a l’FC Andorra en aquest partit de lliga, avui diumenge. Després de golejar la setmana passada al filial de l’Osasuna (7-2), ha caigut aquest diumenge contra un altre filial, el del Celta de Vigo. La primera part ha estat un tempteig entre els dos equips, amb poques oportunitats, una de les úniques l’ha tingut Antañón per al Celta Fortuna, però un molt bon Nico Ratti ha fet una grandíssima aturada.

Al minut 27 de la primera part, però, el porter argentí del conjunt del Principat no ha pogut evitar que el filial del Celta s’avancés en el marcador amb un gol d’Angelito. Tocava remuntar, encara que en el primer període ja no hi ha hagut més ocasions de gol, ni per a una banda ni per a l’altra, i amb l’1-0, els jugadors marxaven als vestidors de Balaídos.

La segona part ha començat poc fluïda per part dels dos equips, amb moltes aturades. Sis targetes ha ensenyat l’àrbitre fins al minut 60 de l’encontre. Al minut 74 ho provava Alba per als tricolors, però la pilota sortia pel lateral de la xarxa. Al minut 78, Johan Guedes ha deixat el partit gairebé vist per a sentencia fent el segon gol per al Celta Fortuna (2-0).

El local, ‘Tincho’, al minut 88, ha acabat de rematar als de Ferran Costa -tècnic del Principat- amb el tercer gol del filial gallec. L’FC Andorra ja no ha pogut reaccionar ni fer cap ocasió de perill per a maquillar la diferència en el marcador, acabant amb derrota un mal partit amb un 3-0 final en l’electrònic de Balaídos.

El proper partit dels andorrans serà el proper diumenge, dia 22 de novembre, a les 15:30 hores a l’Estadi Nacional d’Andorra contra l’SD Amorebieta.