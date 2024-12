HIULS demanarà un préstec per a reformar Cal Pensament, a la Seu i crear 12 pisos de lloguer social

Render de l’edifici Cal Pensament, a la Seu (Aj. la Seu)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posarà a votació aquest pròxim dilluns, 16 de desembre, avalar l’operació de préstec de 1.095.168,88 euros a l’empresa municipal Habitatge i Urbanisme la Seu SL (HIULS) per a finançar la reforma de l’edifici de Cal Pensament per a la creació de 12 habitatges de lloguer social. Val a dir que el cost total d’aquestes obres és de 1.362.734,38 euros.

Recordar que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ja va obtenir una subvenció de 267.545,50 euros de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a poder finançar part de les obres de construcció d’aquests 12 pisos de lloguer assequible i social a l’edifici deixat en llegat en usdefruit per Joan Obiols Cordellana, Juanito de Cal Pensament, situat al passatge de la Missió.

Aquest projecte de reforma ha estat redactat pels serveis tècnics de HIULS, signat el passat 30 d’agost, després que l’Ajuntament de la Seu assumís els diferents requeriments fets arribar per part de l’Oficina de Supervisió de Projectes, com el test de les proves de càrrega i el test de formigó, que en projecte aprovat el 5 de juny de 2023 no hi eren, així com per part del Departament de Drets Socials i de l’Agència Catalana d’habitatge de Catalunya.

Aquest edifici ja va obtenir, de manera provisional, la qualificació d’habitatges amb protecció oficial.

L’edifici, dels 12 pisos que tindrà, un d’ells es destinarà a una Llar amb Suport, un recurs d’habitatge i rehabilitació psicosocial per a persones amb malaltia mental a mig camí entre una residència i la vida autònoma.





Edifici eficient i sostenible

L’edifici finalitzat tindrà una etiqueta energètica amb qualificació A, és a dir, de màxima eficiència i no utilitzarà combustibles fòssils. En aquest sentit, en la coberta s’hi preveu la instal·lació de 48 panells solars que permetran obtenir gran part de l’energia necessària per al funcionament de l’edifici.

Les obres consistiran en la millora energètica de l’envolupant existent, l’execució de les divisions i revestiments interiors, així com les instal·lacions, per tal de que l’edifici es pugui destinar a habitatge.