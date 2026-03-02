L’Andorra Sax Fest celebra la 13a edició consolidat com un referent internacional del saxòfon

Del 28 de març al 4 d’abril, l’Andorra Sax Fest tornarà a convertir el Principat en epicentre mundial del saxòfon amb la celebració de la seva tretzena edició. El certamen reunirà enguany 185 participants de 36 nacionalitats i prop de 300 persones acreditades entre concursants, professors, membres del jurat, tècnics i equip organitzatiu. Segons explica el director artístic de l’Andorra Sax Fest, Efrem Roca, “el festival no només impulsa el talent emergent i consolida trajectòries professionals, sinó que també genera un impacte cultural i econòmic significatiu, reforçant la imatge d’Andorra com a destinació cultural”.
Innovació i formació: novetats destacades
L’edició 2026 incorpora noves propostes orientades a reforçar l’experiència formativa dels participants. D’una banda, s’organitzen les “Meet the Pro”, unes trobades amb experts internacionals de diferents àmbits de la interpretació musical per a aprofundir en aspectes tècnics i professionals de la carrera artística.
D’altra banda, el festival aposta per la innovació amb una experiència de preparació escènica mitjançant realitat virtual. A través de dispositius Meta Quest 3, els concursants podran familiaritzar-se amb la recreació virtual del Centre de Congressos i practicar des del mateix escenari, amb l’objectiu de reduir la sensació de novetat i reforçar la seguretat en el moment de la interpretació.
Dues competicions d’alt nivell
El certamen inclou la dotzena edició de la categoria absoluta, l’Andorra International Competition Solo Saxophone, i la novena edició de la categoria juvenil, l’Andorra International Competition Solo Youth Sax.
En aquesta edició, 129 saxofonistes competiran en la categoria Solo Sax i 56 en la categoria Youth. Espanya encapçala la participació amb 38 concursants, seguida de la Xina (27), el Japó (19), França (17) i Rússia (12). Andorra comptarà en aquesta edició amb quatre representants en la categoria juvenil.
La primera ronda del Solo Sax tindrà lloc del 28 al 31 de març; la segona fase es disputarà el 2 d’abril i la final se celebrarà el 4 d’abril, a les 15 hores, a l’Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella. El mateix dia, a les 20 hores, es farà la cerimònia de clausura i l’entrega de premis.
El primer premi està dotat amb 8.000 euros, un saxòfon Alt Selmer Paris Supreme ofert per Selmer Paris, un recital al Festival ClassicAnd 2027, una setmana amb despeses pagades i recital a l’Andorra Sax Fest 2027, així com la participació com a membre del jurat en la desena edició del concurs juvenil. El segon premi està dotat amb 5.000 euros i un recital amb quartet de corda dins el cicle Colors de Música d’Escaldes-Engordany. També s’atorgaran tercers, quarts, cinquens i sisens premis.
Pel que fa al Solo Youth Sax, el concurs es concentrarà en una única jornada, el divendres 3 d’abril, amb l’entrega de guardons el mateix dia.
Les masterclasses continuen sent un dels principals atractius del festival. En aquesta edició ja s’han reservat prop de 160 classes magistrals amb professors de reconegut prestigi internacional.
Sis concerts oberts al públic
Paral·lelament al concurs, i com és habitual, el festival ha programat per a aquesta edició sis concerts.
El 29 de març actuarà el saxofonista japonès Wataru Hirai, guanyador del Premi Grandvalira Resorts 2025 mentre que l’endemà, el dilluns 30 de març, una desena de professors del festival oferiran per segona vegada consecutiva un concert, amb la direcció artística de Vincent David.
El 31 de març serà el torn de l’Effel Quartet, que oferirà un homenatge als diferents orígens dels membres, Polònia, Alemanya, Espanya i Hongria, combinant un repertori clàssic i contemporani. L’endemà, el dimecres 1 d’abril el jove saxofonista rus, Arsenii Budanov, guanyador del Youth Competition 2025, actuarà acompanyat al piano per Takahiro Mita i oferirà un repertori de diferents peces seleccionades especialment per a l’ocasió.
El 2 d’abril serà el torn del grup Congé Spatial, un concert que s’oferirà gràcies al partenariat amb l’Ambaixada de França a Andorra, i el 3 d’abril actuarà l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), sota la direcció d’Àlex Sansó, en un concert ja consolidat dins la programació del festival.
El dissabte 4 d’abril tindrà lloc un dels moments més esperats del festival. A partir de les 15 hores hi haurà la final del Solo Sax Competition i abans de l’entrega dels premis i clausura oficial, se celebrarà la quarta edició dels Sax Awards, un acte que premia a les persones i institucions que promouen la difusió de la cultura saxofonista.
Projecció internacional per al país
Amb tretze edicions, l’Andorra Sax Fest es reafirma com un dels esdeveniments musicals més internacionals que acull el Principat i com una plataforma de projecció cultural del país.