El Govern centra les accions pel Dia internacional de les dones en la promoció de la igualtat en l’àmbit de les cures

El Govern centra les accions amb motiu del Dia internacional de les dones, que se celebra el 8 de març, en la promoció de la igualtat en l’àmbit de les cures. “Ho fem, coincidint, amb l’aprovació de la Llei del permís de naixement igualitari per part del Consell General les pròximes setmanes. Una llei impulsada pel Govern amb l’objectiu de promoure la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, millorar la protecció social durant els períodes de cura i garantir la igualtat de gènere”, ha exposat la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, durant la roda de premsa de presentació dels actes.
Com a novetat respecte al projecte de llei presentat pel Govern, Cadena ha anunciat que el text final contempla la retroactivitat en els permisos dels progenitors dels nens nascuts entre l’1 de gener i l’entrada en vigor de la llei, garantit així la igualtat de condicions entre els infants de 2026. Per tant, aquest 2026 el permís per naixement del 2n progenitor serà de sis setmanes, en lloc de les quatre que gaudien fins a la data. Així, s’igualaran progressivament les 20 setmanes de permís per naixement per als dos progenitors.
“Amb aquesta llei Andorra fa un pas endavant per la igualtat entre dones i homes. El desplegament progressiu del permís de naixement igualitari a partir de 2026 representa un pas ferm cap a una societat més justa i cohesionada. No parlem només d’una mesura laboral, sinó d’un canvi cultural profund que reconeix que la cura i la criança són responsabilitats compartides entre les dones i homes”, ha relatat Mariona Cadena.
Actes amb motiu del 8 de març
Pel que fa als actes organitzats pel Govern, relacionats amb el 8M–Dia internacional de les dones, el dimarts 3 de març, a les 18 hores, està prevista la celebració d’un conta-contes infantil, ‘Guapa’, sobre la pressió estètica a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany. I, el dijous 5 de març, a les 18.30 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, s’ha programat la projecció del curtmetratge ‘Cuarentena’, de Celia de Molina (nominat a un Goya el 2025) i un posterior col·loqui amb la participació de les associacions de dones del Principat i professionals de la igualtat, per a tractar l’impacte físic, emocional, social i laboral de la maternitat, així com la conciliació i corresponsabilitat real en la criança.