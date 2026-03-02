Els treballadors d’Andorra Telecom voten els projectes d’ASSANDCA i d’AUTEA per a la seva aportació al II Fòrum Andbus Solidari

Amb la voluntat de reforçar el seu compromís social, Andorra Telecom s’ha adherit per primera vegada al Fòrum Andbus Solidari, una iniciativa que té com a objectiu donar suport a la tasca de les ONG del país i promoure la col·laboració entre el sector privat i el tercer sector. Han estat els mateixos treballadors i treballadores de la companyia els encarregats d’escollir els projectes als quals destinar l’ajuda, mitjançant un procés de votació interna.
La companyia va compartir la informació dels deu projectes presentats al II Fòrum Andbus Solidari, i durant dos mesos, setanta-set treballadors i treballadores van poder analitzar el contingut de cadascun i votar dos dels deu projectes participants.
ASSANDCA destinarà els fons atorgats al programa El coixí del cor, un projecte que elabora coixins amb forma de cor amb l’objectiu d’alleugerir el dolor i protegir la zona afectada de les dones operades de càncer de mama, tot oferint suport físic i emocional. Els coixins són confeccionats per persones voluntàries, que els lliuren a l’associació perquè aquesta els faci arribar a les dones afectades.
Per la seva banda, el projecte Reconnecta d’AUTEA va dirigit a persones adultes i té com a finalitat millorar el seu benestar i la seva inclusió social, així com reduir el risc d’exclusió, aïllament i, entre d’altres, de suïcidi. El programa busca recuperar els vincles socials i “reconnectar” els usuaris amb la vida social i comunitària.
El CEO d’Andbus, Dani Vinseiro, ha declarat que ‘poder comptar amb Andorra Telecom per a fer créixer el Fòrum i ajudar a les ONG del país és un privilegi tant per a nosaltres com per a les associacions. Estem molt agraïts. L’Andbus Solidari ja ha recaptat més de 25.000 euros des que es va iniciar i aviat durem a terme la tercera edició per a continuar finançant iniciatives benèfiques”.