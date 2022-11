L’Andorra MTB Classic-Pyrenees torna el 2023 amb una edició renovada amb més muntanya i més quilòmetres

L’Andorra MTB Classic-Pyrenees, la prestigiosa cursa de bicicleta de muntanya per etapes que recorre Andorra, acaba d’anunciar el nou recorregut espectacular en el qual se celebrarà la seva tercera edició. Entre les novetats, destaca el canvi d’un pròleg i tres etapes de l’edició 2022 a quatre etapes completes a l’edició 2023. També hi haurà una etapa completament nova, que esdevindrà la reina d’aquesta prova de MTB.

Un recorregut per a gaudir d’autèntic MTB

La primera etapa, amb 42 quilòmetres i 1.550 metres de desnivell acumulat, serà l’única que no només finalitzarà a la Massana, epicentre de tota la prova, sinó que també hi començarà. Des d’aquest punt, els equips enfilaran primer cap a Pal, seguint els circuits de MTB de Vallnord. Un cop arribats a la Collada del Muntaner, podran gaudir del primer descens de tota la carrera, després del qual hauran de remuntar de nou fins al Pas del Contrabandista, un lloc on es diu que sovint es passava contraban. Un cop al Coll de la Botella, més de 1.000 metres de baixada els portaran de nou al punt d’inici, al Race Village de la Massana.

La segona etapa sortirà de Vall Nord i tindrà 58 quilòmetres amb 1.460 metres de desnivell positiu i 2.150 negatius. Aquí, destacaran els passos per l’espectacular Coll de Cabús, la baixada fins a la Vall de Setúria, el segon descens per la Vall de Sispony i, finalment, el pas per l’Aldosa i el Bosc Encantat d’Ordino, que portarà als riders direcció al Serrat i de nou fins a la Massana. Tota l’etapa transcorrerà pels espectaculars paratges fronterers entre el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i Andorra, en un entorn d’una bellesa exuberant.

La tercera etapa, amb punt d’inici a Canillo, es tracta d’un traçat completament nou de 65 quilòmetres que acumula l’estratosfèrica xifra de 2.580 metres de desnivell positiu i 2.680 negatius. En aquesta llarga jornada, els participants s’enfrontaran a l’extens territori de les pistes de Grandvalira, passant per Grau Roig, el Port d’Envalira, el Pic de Maia, el Port Dret, el Mont Màgic i el Coll d’Ordino. A més, també es creuaran les poblacions del Tarter, Canillo i la Massana, on finalitzarà aquesta increïble etapa.

Per últim, les instal·lacions de Naturland, a Sant Julià de Lòria, acolliran la darrera sortida de la prova. L’últim esforç suposarà recórrer 55 quilòmetres, 1.570 metres de desnivell positiu i 1.900 de negatius. Aquí, destacarà el primer tram, passant per les pistes d’esquí de fons i el parc d’animals de Naturland. El punt més alt de la jornada, a 2.240 metres, serà el pas per un búnquer de la Guerra Civil espanyola, punt a partir del qual s’iniciarà el llarguíssim i divertit descens fins a Sant Julià de Lòria.

Finalment, combinant trams de senders, carretera i algunes passarel·les de fusta, els ciclistes de muntanya posaran punt i final a la carrera arribant a la Massana. Tot plegat, sumarà ni més ni menys que 220 quilòmetres, 7.160 metres de desnivell positiu i 8.435 de negatius.

Absa Cape Epic i el segell de Legend

L’Andorra MTB Classic-Pyrenees aporta en aquesta edició una novetat important. Enguany, la cursa entra en el Loyalty Program i esdevé una de les quatre Epic Legend Races, juntament amb la 4 Islands MTB Croatia, la SPAR Swiss Epic i The Pioneer. D’aquesta manera, els participants tindran la possibilitat d’obtenir la consigna Legend, la prestigiosa medalla que atorguen les EPIC Series a aquells ciclistes capaços de completar l’Absa Cape Epic i, almenys, dues de les quatre curses esmentades.

Cal recordar que aquesta prova destaca per ser l’única del sud d’Europa que és classificatòria per a la prestigiosa Absa Cape Epic, considerada la competició de ciclisme de muntanya de referència mundial. En aquest cas, hi haurà cinc slots per a l’Absa Cape Epic 2024. Dos dels slots seran per als millors equips masculins i femenins no professionals i els tres restants s’atorgaran a través d’un sorteig.

Inscripcions obertes i sold out al pack amb hotel inclòs

Tot plegat tindrà lloc entre el 5 i el 8 de juliol, els dies que The IRONMAN Group ha reservat per a la celebració d’aquesta prova, que forma part de l’Andorra Multisport Festival, un esdeveniment que portarà fins al Principat a milers d’esportistes d’arreu del món de diverses disciplines com el triatló, el trail running, el MTB o el ciclisme de carretera.

Les inscripcions per a l’edició 2023, que es van obrir fa un parell de mesos, es van fent a molt bon ritme i, de fet, ja s’han exhaurit algunes opcions de compra, com ara els packs que inclouen l’allotjament en dos dels hotels de la Massana.

Més muntanya i més quilòmetres

Amb tot, l’objectiu de l’organització d’aquest esdeveniment ha estat el de continuar millorant l’experiència dels participants que acudeixen a Andorra, oferint-los una cursa amb més recorregut per muntanya, més quilòmetres i més ambient pirinenc. En aquest sentit, els espectaculars relleus i els paisatges naturals que ofereix el Principat s’han convertit en el millor aliat a l’hora de fer honor al segell de les Epic Series que, com a cursa classificatòria, demana que l’experiència sigui absolutament èpica.