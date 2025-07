L’Andorra Epic porta les curses per etapes d’Epic Series al Principat, del 3 al 6 de juliol, en la seva 5a edició

Presentació de la prova andorrana (The IRONMAN® Group)

Andorra Epic és la tercera parada del calendari internacional de les Epic Series i reuneix un nombrós grup de ciclistes que s’enfronten als senders d’altura dels Pirineus juntament amb alguns dels millors ciclistes d’elit del món. Al capdavant de la categoria femenina UCI hi ha l’equip Buff Megamo, mentre que la categoria masculina UCI està plena de talent.

Així, juntament amb una impressionant categoria masculina UCI, la categoria femenina UCI comptarà amb un grup competitiu d’equips a la línia de sortida. Les favorites no són noves a Epic Series: Janina Wüst i Rosa van Doorn de l’equip Buff Megamo. De fet, l’actual líder de la Copa del Món de Marató està a punt de conquistar la seva medalla d’Epic Legend a la línia d’arribada de la Massana, aquest dissabte.

“Per a ser sincera, va començar com una feliç coincidència”, va comentar Van Doorn amb un somriure quan se li va preguntar sobre convertir-se en Epic Legend, el reconeixement especial que reben els ciclistes que completen l’Absa Cape Epic i dos esdeveniments amb estatus de Legend dins d’Epic Series. “Ara que m’adono que podria convertir-me en Epic Legend, sens dubte em fa somriure. Les curses per etapes són el tipus de competició que més m’agrada. Sempre es viuen com una aventura. Epic Series és la competició més gran de curses per etapes, així que guanyar aquest títol seria un extra valuós i una cosa de la qual estaria molt orgullosa. Se sent com una fita, i realment espero aconseguir-ho.”

Van Doorn i la seva companya Wüst saben molt bé que en les curses d’MTB per etapes no hi ha garanties. “Vaig aprendre a l’Absa Cape Epic que no és la millor idea lesionar-se a la primera etapa”, va dir la suïssa amb una ganyota. “Córrer set etapes de l’Absa Cape Epic, lesionada i amb un dolor insuportable, va portar el meu cos i ment al límit. Em va costar setmanes recuperar-me. De fet, el meu retorn serà a l’Andorra Epic. Els últims tres mesos han estat força desafiants per a mi i han requerit molta paciència. Però, ara estic bé i tinc moltes ganes de tornar a competir.”

Amb el retorn de Wüst després de la seva lesió, Van Doorn probablement assumirà el rol de companya líder durant els quatre dies de competició. “Espero que l’Andorra Epic sigui intensa, amb pujades a gran altitud i senders tècnics”, anticipava la neerlandesa. “Els Pirineus tenen una sensació més salvatge i crua en comparació amb els Alps suïssos. Mai no he fet l’Andorra Epic ni la SPAR Swiss Epic, però sé que els senders d’Andorra són preciosos, desafiants i tècnics. En algunes etapes hi ha més metres de baixada que de pujada, cosa que ho fa realment divertit. Tinc moltes ganes que comenci!”

La dupla de Buff Megamo s’enfrontarà a la competència de Vera Looser, guanyadora de l’Absa Cape Epic i la SPAR Swiss Epic 2023, i la seva companya d’Efficient Safari Essences, Danielle Strydom. Cannondale ISB Sport, que ha tingut un any destacat a les Epic Series fins ara, estarà representat per Costanza Fasolis i Pilar Fernández. També buscaran els primers llocs Antonia Daubermann i Naama Noyman (1Vision), Sanchia Malan RSA i Stephanie Wohlters (Index Efficient Infinity), Ila Stow i Laura Stark (Fortress Real Estate Investment), així com l’equip Scott BTB Sport, format per Cristina Moran Roza i Noemi Moreno Castañeda. S’espera que lluitin pels dos llocs restants del top cinc.

En la cursa masculina UCI, Simon Stiebjahn i Martin Frey, de l’equip Singer KTM, parteixen com el duet millor classificat. La combinació alemanya haurà d’enfrontar-se a les fortaleses dels equips Klimatiza Orbea, Buff Megamo 2, Orbea x Leatt x Speed Company, Cannondale ISB Sport i Scott – Calabandida. D’aquests, Georg Egger i Lukas Baum són possiblement l’equip més temut. A més, Baum resideix a Andorra, per la qual cosa estarà a casa seva sobre els exigents senders. El poderós escalador Marc Stutzmann i el seu company xilè de Klimatiza Orbea, Sebastian Gesche, no seran subestimats. Tampoc ho serà la presència de Buff Megamo amb Jose Dias i Pablo Rodríguez Guede. Riccardo Chiarini i Peeter Pruus, de Cannondale ISB Sport, i Jose Maria Sánchez i Enrique Morcillo, de Scott – Calabandida, són possibles sorpreses per al podi, encara que no els màxims favorits.

Mentrestant, el país amfitrió -Andorra- estarà representat pels ciclistes de la Massana, Òscar Cabanas Quintela i Xavier Jove Riart, així com per Abel Mira Muñoz i Àlex Sempere Jover, de l’equip Synapse Andorra.

