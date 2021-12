Títol: L’Amy i la biblioteca secreta

Escriptor/a: GRATZ, Alan

Il·lustrador/a: Kristyna Litten

Traducció: Roser Rimbau

Editorial: Takatuka

Pàgines: 240

Edat: a partir de 9 anys

Retireu aquest títol de biblioteques i llibreries. No el deixeu en mans dels infants. No permeteu que coneguin l’Amy, una nena de nou anys que revoluciona l’escola primària de Shelbourne quan descobreix que el Consell Escolar ha retirat el seu llibre favorit de la biblioteca perquè el considera inadequat. No deixeu que descobreixin el valor i l’enginy que demostren ella i els seus amics per fer que els llibres que prohibeixen segueixin circulant. Si ho feu, sapigueu que potser –o potser no!– es posen al costat d’aquests petits delinqüents que lluiten contra el que creuen injust i, sobretot, correu el perill que s’ho passin bé llegint.

De la mà de Takatuka ens arriba en català aquesta atractiva novel·la de l’exitós escriptor estatunidenc Alan Gratz, que demostra una gran capacitat de connexió amb l’infant lector, amb un to fresc, gens condescendent i ple de tocs humorístics. El relat destaca pel bon ritme, aconseguit amb capítols curts i la contínua generació d’expectatives.

La lectura també val la pena per conèixer l’Amy, protagonista i narradora del relat, un personatge ben construït, amb debilitats i fortaleses, que evoluciona al llarg de la novel·la. A més, celebrem el fet de trobar una nena negra com a protagonista, com un referent literari més, sense que això estigui al centre de l’obra o vulgui transmetre’ns algun missatge moral explícit.

Tal com s’explica en una nota final sobre la traducció, a cura de Roser Rimbau, algunes de les obres que apareixen a la novel·la han estat substituïdes per altres que els infants poguessin trobar a les nostres llibreries i biblioteques –una decisió encertada, des del nostre punt de vista–. Un aspecte present ja en l’obra original i que creiem menys encertat és que molts dels títols són juvenils, poc accessibles per als infants a qui s’adreça la novel·la.

En definitiva, estem davant d’una novel·la que, a més a més de saber adreçar-se a l’infant, aporta una nova mirada sobre determinats temes, una d’aquelles obres ideals per fer-ne una lectura compartida i conversar-ne. Per tot plegat, creiem que mereix la màxima puntuació.

