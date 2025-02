L’Alt Urgell se suma al Dia Internacional contra la LGBTIfòbia en l’esport

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) s’adhereix al manifest del Consell Nacional LGTBI de Catalunya amb motiu, aquest dimecres 19 de febrer, del Dia Internacional contra la LGBTIfòbia en l’esport. La data escollida fa referència al naixement de Justin Fashanu, primer jugador de futbol que va fer pública la seva orientació sexual l’any 1990. Des de la comarca es vol posar el focus sobre la realitat de l’accés a la pràctica esportiva per part de persones del col·lectiu LGBTI+.

“Tenim un entorn idoni per a la pràctica de l’esport i instem que tothom, independentment de la seva orientació sexual i identitat de gènere, pugui gaudir-lo,” manifesta la vicepresidenta de l’Atenció a les Persones, Mireia Tarrats. L’àrea d’Igualtat del Consell Comarcal ha elaborat un vídeo per a reforçar el missatge d’aquest 19 de febrer i que es pot visionar al canal de YouTube de la institució.





El contingut del manifest que se subscriu és el següent:

“Des del Consell Nacional LGBTI de Catalunya, en aquest Dia Internacional contra la LGBTIQ-fòbia en l’esport, alcem la veu amb fermesa per condemnar l’augment de discursos i accions d’odi que, promoguts per sectors de l’extrema dreta, pretenen normalitzar la discriminació i la retallada de drets del nostre col·lectiu.

Aquestes actituds, que atempten directament contra la convivència i la igualtat, han intensificat els atacs cap a les persones LGBTIQ+. Els espais que haurien de ser un refugi de superació personal i comunitària es veuen ara amenaçats per la normalització d’un discurs que busca excloure, estigmatitzar i invisibilitzar.

No ho permetrem. L’esport ha de continuar sent una eina de transformació social, un espai de diversitat i respecte on tothom hi pugui prendre part lliurement, sense por a ser discriminat per la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

L’augment d’aquests discursos d’odi ens recorda que els drets que hem conquerit amb esforç no són irreversibles. Davant d’aquesta amenaça, ens reafirmem en el nostre compromís de defensar i ampliar els drets del col·lectiu LGBTIQ+ en l’àmbit esportiu i en tots els àmbits de la societat.

Com va dir Nelson Mandela: “L’esport té el poder de transformar el món. Té el poder d’inspirar, d’unir la gent com poques altres coses… Té més capacitat que els governs de trencar les barreres socials.”

En un context com l’actual, l’esport pot i ha de ser un espai per a resistir contra l’odi i construir una societat més justa, inclusiva i igualitària.

Reivindiquem:

1. El rebuig ferm i contundent a qualsevol discurs o acció que promogui l’odi o la discriminació envers les persones LGBTIQ+, especialment aquells que busquen retallar els nostres drets fonamentals.

2. L’aplicació efectiva de les lleis de protecció i igualtat, assegurant que tots els espais esportius siguin entorns segurs i lliures de LGBTIQ-fòbia.

3. L’erradicació de la violència verbal i física contra persones LGBTIQ+ en l’esport mitjançant protocols clars de prevenció, denúncia i sanció.

4. El suport incondicional a les persones trans i no binàries en la seva participació esportiva d’acord amb la seva identitat, sense sotmetre-les a processos patologitzants o discriminatoris, així com a la lliure participació en l’esport no professional de les infàncies trans*, en les categories que els hi correspongui segons la seva identitat.

5. La promoció de l’esport mixt i inclusiu que promogui espais que celebrin la diversitat, i que garanteixin la seguretat de totes les persones participants.

6. La formació i sensibilització d’entitats, clubs i federacions esportives per erradicar el masclisme, la LGBTIQ-fòbia, la serofòbia el racisme i el capacitisme.

7. La visibilitat del col·lectiu LGBTIQ+ en l’esport, destacant referents que inspirin a les noves generacions i desmuntin prejudicis.

L’esport no pot ser neutral davant l’odi. És una eina poderosa per a construir ponts, trencar barreres i promoure valors com el respecte i la igualtat. Des del Consell Nacional LGBTI de Catalunya ens comprometem a continuar treballant incansablement per a protegir els drets del nostre col·lectiu, especialment en un moment en què els atacs de l’extrema dreta busquen fer-nos retrocedir.

Avui i sempre, contra la LGBTIQ-fòbia, no farem ni un pas enrere.

Per un esport de tothom: lliure, divers i valent”.