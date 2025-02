No hi haurà vaga dels conductors de Coopalsa, de moment

Un autobús de Coopalsa prestant el servei a la seva línia (AndorraDifusió)

No hi haurà vaga dels conductors d’autobusos de la companyia Coopalsa. Si més no, de moment. Després que el comitè d’empresa hagués advertit que donava fins divendres de termini per a convocar-la, aquest dimarts a la tarda s’ha reunit amb la direcció i ha decidit donar-li un mes de marge. Segons els xofers, l’empresa els ha garantit que a mitjan març tota la plantilla tindrà horaris intensius i dos dies consecutius de descans setmanal.

Per a poder aplicar la mesura dictada pel laude arbitral, la companyia necessita contractar entre 10 i 15 persones i, per això, ha demanat temps. La vaga, per tant, queda en suspens. De moment, els horaris intensius funcionen només a les línies 2 i 6. En les pròximes tres o quatre setmanes, s’estendran a tots els serveis.