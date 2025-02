Dos projectes pilot impulsen la mobilitat intel·ligent en entorns rurals de l’Alt Pirineu

L’equip de persones que impulsa els pilots (©i2CAT)

El centre de recerca i2CAT desenvoluparà dos projectes pilot basats en tecnologies digitals avançades per a la millora de la seguretat viària i el control de l’afluència de vehicles a la Vall de Boí (Alt Pirineu) en col·laboració amb l’Ajuntament de la Vall de Boí i de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA).

L’objectiu principal de tots dos projectes pilot, que s’implementaran durant aquest any, és demostrar com les tecnologies digitals avançades poden ajudar les administracions públiques a millorar la seguretat viària i avançar cap a un model de mobilitat intel·ligent en entorns rurals de Catalunya. “La incorporació de solucions tecnològiques innovadores com les que es testejaran en aquests dos pilots es podrà replicar i ampliar a altres territoris de Catalunya per a millorar el model de mobilitat actual”, explica Carli Farràs, gestora d’innovació territorial de l’Alt Pirineu i Aran a i2CAT.

El primer pilot està orientat al monitoratge de les carreteres i camins rurals a partir de l’ús de tecnologies de comunicació satel·litàries (tecnologies NTN – Non-Terrestrial Networks) i tecnologies de visió per computador (CV). El pilot es durà a terme en la via d’accés al Mirador de la presa de Cavallers i té per objectiu millorar el control del trànsit a aquest punt d’interès turístic. El personal investigador farà servir la missió Minairó, impulsada per la Generalitat de Catalunya en el marc de l’Estratègia NewSpace de Catalunya, que permetrà demostrar el potencial de la connectivitat NarrowBand Internet of Things (NB-IoT) satel·litària en zones remotes.

El sistema testejat proporcionarà una anàlisi freqüent de l’afluència de persones usuàries en la via per tal que l’Ajuntament de la Vall de Boí pugui prendre decisions per millorar la gestió del trànsit de vehicles privats en aquest espai natural. Segons assenyala Marina Prats, Project Manager de l’equip d’innovació territorial a i2CAT , “el Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici està treballant per a millorar la mobilitat en el seu entorn, i ha manifestat el seu interès per a treballar conjuntament amb nosaltres per a obtenir més informació sobre els accessos de vehicles al Mirador de la presa de Cavallers per carretera i poder optimitzar-los”.

El segon pilot estarà orientat al monitoratge en temps real de l’ocupació de places d’aparcament per descongestionar zones turístiques de la Vall de Boí. En aquest segon pilot, el personal investigador d’i2CAT treballarà en col·laboració amb l’empresa emergent Flash Park. Es testejarà un sistema basat en tecnologies d’Internet de les Coses (IoT) i de connectivitat intel·ligent que permeti detectar l’ocupació dels aparcaments municipals per a poder redirigir les persones visitants cap a altres ubicacions disponibles.

De manera paral·lela, està previst el monitoratge d’algunes places reservades per a persones amb mobilitat reduïda disponibles al municipi. “Per a nosaltres, col·laborar amb i2CAT en aquest projecte innovador és una gran oportunitat, ja que ens permet validar en un entorn real les solucions en les quals hem treballat conjuntament i demostrar el valor que podem aportar a la mobilitat intel·ligent”, destaca Gerardo Lorenzo, CTO/Co-founder de la start-up Flash Park.

Aquests pilots s’inscriuen en el projecte europeu Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH4CAT), que impulsa la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital a través del programa GovTech Catalunya i es duran a terme en col·laboració amb la iniciativa Àrees Digitals.





Sobre el centre de recerca i2CAT

El centre de recerca i2CAT impulsa solucions digitals avançades a través de la recerca aplicada i la innovació. El centre compta amb un recorregut de més de 20 anys d’especialització multitecnològica en els àmbits 5G/6G, intel·ligència artificial, internet de les coses, ciberseguretat, blockchain, comunicacions espacials i tecnologies immersives, interactives i de la societat digital. Amb un enfocament en la transferència de coneixement, i2CAT genera un impacte real en l’economia i millora la vida de les persones connectant administració pública, empresa privada, comunitat científica i ciutadania. i2CAT forma part de la xarxa de centres CERCA i està acreditat pel segell TECNIO.