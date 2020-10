L’Alt Urgell rep 20.000 euros de la Diputació de Lleida per a la promoció turística local

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha atorgat prop de 230.000 euros en subvencions als diferents consells comarcals del Pirineu i les Terres de Lleida per a accions de promoció turística per a aquest any 2020. L’aprovació d’aquests ajuts l’ha fet la comissió específica per a aquest tipus d’aportacions, que presideix la vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol.

L’Alt Urgell rebrà per aquest concepte uns 20.000 euros, la mateixa quantitat assignada a la resta de comarques de la demarcació amb l’excepció de la Cerdanya, que en rep 10.000 atès que la Diputació de Lleida només té competència a una meitat de la comarca.

Rosa Pujol ha explicat que, amb l’actual situació de pandèmia sanitària, aquest tipus d’ajuts té més sentit que mai per poder incentivar la realització de noves accions de promoció turística per part de cadascun dels

. Es vol contribuir així a “la reactivació de la situació socioeconòmica derivada de la Covid-19 mitjançant el sector turístic, un dels més castigats en l’àmbit econòmic i que alhora té un pes molt específic” a bona part del territori.

El consell d’administració del Patronat de Turisme de la Diputació va aprovar tot just abans de l’inici de la pandèmia, el 25 de febrer, les bases específiques per a la concessió d’aquestes subvencions. Durant aquest període s’ha procedit a la convocatòria i a la revisió de les diferents propostes presentades i, finalment, a l’aprovació.