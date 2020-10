Èxit de la segona subhasta de Bruna dels Pirineus feta mitjançant WhatsApp

Aquest dilluns, la Federació de la Vaca Bruna dels Pirineus (Februpi) va celebrar la 2a Subhasta telemàtica de vedells i vaques de tres anys i primer part (terçones) a través de la plataforma de missatgeria WhatsApp. La participació de 45 ramaders -respecte als 43 de la primera subhasta, celebrada el maig passat- i la venda de 12 animals dels 23 ofertats van confirmar que aquesta forma de subhasta és un èxit i que des d’ara es consolidarà com a complement o fins i tot alternativa a la subhasta presencial, especialment ara que la situació sanitària dificulta el format tradicional.

La Februpi destaca també que la participació de ramaders associats d’ahir i la d’animals ofertats i comprats demostra que aquest col.lectiu “ha superat les reticències i les pors inicials cap a aquest tipus de subhastes“, encara que, reconeixen, “tothom enyora el contacte social perdut des de fa més de mig any”.

La subhasta constava de 18 vedells de la 30a sèrie d’avaluació del Centre de Testatge de Bellestar, procedents de diferents ramaderies de l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Ripollès, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran, amb diferents preus mínims de sortida a partir de 1.200 euros. Prèviament s’havia enviat als ramaders, a través del correu electrònic i de missatgeria mòbil, un dossier amb la fitxa tècnica, fotografies i vídeos dels animals.

Les puges de compra dels 7 vedells venuts es van limitar a cobrir els preus de sortida, que no superaven els 1.800 euros, molt lluny dels 3.950 euros que es va pagar després d’una renyida puja per un semental en la 1a Subhasta telemàtica. Els organitzadors atribueixen aquest relatiu interès en els vedells a l’incertesa del moment que vivim, en el que els ramaders es limiten només a fer la reposició, si s’escau, del semental del seu ramat.

El moment dolç de la subhasta es va viure en la part de vaques terçones on totes les 5 ofertades es van vendre per damunt del seu preu mínim de sortida i després de renyides puges on va destacar una terçona (foto adjunta), prenyada de 4 mesos que va ser comprada per 2.000 euros, 500 euros més que el seu preu mínim de sortida, per l’explotació Furroi de Castellar de N’Hug, al Berguedà.