L’Alt Urgell reivindica la diversitat LGTBIQ+ amb una programació cultural per a commemorar el 28J

En el marc de la commemoració del 28J, Dia Internacional per l’Alliberament LGTBIQ+, el Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI+ i l’Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) han organitzat una programació cultural amb l’objectiu de continuar reivindicant, visibilitzant i celebrant la diversitat LGTBIQ+ a la comarca. El tret de sortida ja es va donar el passat dia 6 a Peramola, en el marc de la jornada Xàldiga, amb la representació de l’espectacle “SIS: les dones de Jaume I”, amb Ofèlia Drags.
Les activitats continuen aquest dimarts, dia 23, a Coll de Nargó amb l’espectacle “Escandalosament Persones”, a càrrec d’Orientación Colectiva Loli, a les 8 del vespre, a la plaça de l’Ajuntament. I dissabte 27, a les vuit del vespre, al Passeig Joan Brudieu de la Seu d’Urgell Ofèlia Drags pujarà a l’escenari amb “La Divina Ofèlia” i Xavi Pérez protagonitzarà “Com Hiat”.
Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom i es plantegen com a espais de reivindicació, visibilització i celebració de la diversitat LGTBIQ+ a través de propostes artístiques i culturals que contribueixen a promoure una societat més inclusiva i respectuosa amb la diversitat.
El 28J és una jornada per a recordar les lluites que han permès avançar en drets i llibertats, però també per a reafirmar el compromís col·lectiu davant les discriminacions i les violències LGTBI-fòbiques que encara persisteixen en la societat.
Des del Consell Comarcal de l’Alt Urgell es convida tota la ciutadania a participar en aquesta commemoració i a sumar-se a una programació que posa en valor la diversitat LGTBIQ+ a la comarca, amb la voluntat de continuar construint un Alt Urgell més lliure, inclusiu i orgullós, on totes les persones hi puguin viure i expressar-s’hi lliurement.