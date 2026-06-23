10 jugadors passen la prèvia de l’Aravell Andorra Open, entre ells l’andorrà Àlex Cierco

El golfista, Thomas Artigas, amb una targeta de 70 cops, -2 per sota del par del camp ha aconseguit la victòria en la prèvia de l’Aravell Andorra Open que començarà el proper dijous, en el camp alturgellenc. Amb ell l’acompanyaran nou jugadors més que han pogut passar a les jornades finals. Un total de 12 jugadors han participat en la prèvia, entre ells l’andorrà Àlex Cierco en un camp en bones condicions i un temps més aviat calorós, els jugadors han hagut d’afrontar-se al sempre exigent recorregut d’Aravell. Les banderes estaven en bones situacions, cosa que ha propiciat que els jugadors no tinguessin moltes dificultats per a embocar els putts.
Els golfistes que han passat a la competició de dijous han estat:
1.- Thomas Artigas. 70 cops, 2.- Bruno Martí. 72 cops, 3.- Quentin Darragon. 73 cops, 4.- Gaétan Veillon 74 cops , Jaume Batlle. 74 cops, Valentino Fantozzi. 74 cops, 7.- Alexandre Genet. 76 cops, Miguel Fuertes. 76 cops, 9.- Àlex Cierco. 77 cops, 10.- Dimitri David. 79 cops.
La competició estarà distribuïda de la següent manera:
Dimecres 24 de juny.– Entrenaments.
Dijous 25 de juny.– Jornada 1.
Divendres, 26 de juny.– Jornada 2. (passen el tall els 40 millors + empatats)
Dissabte 27 de juny.– Jornada final + lliurament de premis.
Cal destacar que han confirmat la seva participació jugadors com Pablo Alperi, Mario Galiano, Hugo Leal, Alvaro Velasco i Emilio Cuartero. Un total de 20 nacionalitats estaran representades en l’edició d’enguany i com ha comentat, JM Lara, “la majoria de jugadors s’allotjaran a Sant Julià de Lòria”.
L’armada andorrana, al complet
La representació andorrana en la prova serà molt àmplia. De nou, el millor jugador professional del país, Kevin Esteve, serà el gran abanderat tricolor que estarà acompanyat dels també professionals Eudald Teulé i Ricky Morat. Pel que fa als amateur, el millor andorrà, Eduard Tor, ha confirmat la seva participació, com també Èric Galimany (ambdós puntuaran per a la Nations Cup) a més de Ramon Armengol, Biel Puigdemasa i Hugo Fernández.