L’Alt Pirineu i Aran celebra la diada de Sant Jordi posant en valor la poesia pirinenca

La delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero Galera, ha encapçalat aquest dilluns l’acte institucional de la diada de Sant Jordi a la vegueria, que s’ha celebrat a la Biblioteca Pública de Sort. Sota el lema “6 poetes del Pirineu, lectura en veu alta”, la commemoració ha tingut com a fil conductor la lectura d’un recull de poesia pirinenca. En la seva intervenció, la delegada ha subratllat la importància de les llengües, l’aranès i el català, i de la lectura, que són centrals en la diada de Sant Jordi.
A més, en la línia de la campanya que ha impulsat el Govern enguany, ha destacat que “Sant Jordi ens fa millors i ens transforma”, perquè compartim una festa en què es posen “els llibres i les roses al centre, i aquesta és la seva grandesa”. “Sant Jordi som nosaltres, que ens trobem per a commemorar”, ha dit la delegada. A més, Romero ha posat en valor la riquesa cultural de l’Alt Pirineu i Aran, i ha explicat que un dels objectius d’aquest acte ha estat reivindicar les seves llengües i les persones, poetes i poetesses, que les han cultivat.
Per la seva banda, l’alcalde de Sort, Baldo Farré, ha afirmat que Sant Jordi és “una de les expressions més belles i genuïnes del nostre poble”. “Sant Jordi és una celebració profunda de la paraula, del pensament i, sobretot, de la nostra llengua”, que ens recorda també “el poder transformador de la cultura”, ha dit l’alcalde. En aquest sentit, ha apuntat que “els llibres ens obren finestres a nous mons, ens ajuden a comprendre millor la realitat i ens fan més lliures; per això, fomentar la lectura és fomentar una ciutadania crítica, formada i compromesa”.
L’acte ha aplegat una quarantena de persones, entre les quals representants institucionals i del teixit social, educatiu i cultural de la vegueria. Algunes d’aquestes persones han estat les encarregades de llegir en veu alta la poesia d’autors i autores de l’Alt Pirineu i Aran.
En concret, el director dels Serveis Territorials de Política Lingüística, Jordi Suïls, ha presentat la poesia de Xavi Gutiérrez (Aran), juntament amb el mateix autor, que ha participat a l’acte. La directora dels Serveis Territorials de Cultura, Iolanda Ferran, ha llegit poemes de mossèn Anton Navarro (Alta Ribagorça), mentre que alumnes de diferents cursos d’educació secundària de l’Institut Hug Roger III han llegit a Rosa Casas (Cerdanya) i Meritxell Nus (Pallars Sobirà). A més, la delegada ha presentat la poesia d’Albert Puiggròs (Pallars Jussà), i el secretari de la Delegació, Nil Monsó, ha llegit versos de Josep Espunyes (Alt Urgell).
L’acte institucional de celebració de la diada de Sant Jordi a l’Alt Pirineu i Aran ha estat organitzat conjuntament per la Delegació Territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran i els Serveis Territorials de Cultura.