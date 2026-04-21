La Creu Roja Andorrana convoca socis i voluntariat a l’assemblea general, el 21 de maig

La Creu Roja Andorrana celebrarà la seva assemblea general ordinària el dia 21 de maig, a les 19.30 hores, al Centre de Dia CENCRA. Durant la sessió es presentaran els principals resultats i línies d’actuació de l’entitat, així com els aspectes clau de la seva gestió i planificació futura. Aquesta trobada anual permet compartir amb els membres de l’organització l’evolució de l’activitat desenvolupada al llarg de l’any i definir les línies de futur de l’entitat.
En aquest sentit, estan convocats els socis i sòcies i voluntaris i voluntàries de l’entitat, que podran participar activament en la presa de decisions i en els processos de votació dels diferents punts que es presentin.