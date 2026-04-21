Motorista ferit en un accident a la rotonda de la Margineda

Aquest dilluns va registrar-se un accident de circulació en el qual una persona va resultar ferida. El fets van tenir lloc a la carretera general número 1 (CG-1), concretament a la rotonda de la Margineda, a la parròquia d’Andorra la Vella. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del succés a les 14:08 hores d’ahir.
El sinistre de trànsit va tenir dos vehicles involucrats. D’una banda, un turisme amb matrícula francesa i, de l’altra, una motocicleta amb placa del Principat. Segons informa el servei de l’ordre, el conductor de la motocicleta, un home 54 anys, va resultar ferit en l’incident viari.