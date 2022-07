L’Alt Pirineu i Aran bat rècords d’ocupació turística al primer semestre de 2022

L’Alt Pirineu i Aran ha arribat a “xifres rècord d’ocupació turística” al primer semestre de 2022, segons el balanç provisional de l’any que ha presentat aquest dimarts el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. D’acord amb les dades que han recopilat dels diferents gremis turístics, en aquests primers sis mesos s’ha assolit al conjunt de la demarcació les 972.397 pernoctacions, de les quals més de 192.000 són de visitants estrangers, un segment que ara tot just es comença a recuperar després que les restriccions de la pandèmia n’havien aturat totalment l’arribada.

El 2019, l’últim any abans de la crisi sanitària, va ser considerat com un molt bon any i en el mateix període hi va haver unes 941.000 pernoctacions, de les quasi 217.000 van ser de clients de fora de l’Estat. Ara, la dada global s’ha superat, malgrat que la proporció d’estrangers encara es manté lleugerament per sota de la d’abans de la pandèmia.

A aquest increment hi ha contribuït una molt bona temporada d’esquí -després de dos anys anteriors totalment condicionats per les restriccions de mobilitat- i també una bona afluència a l’inici de la campanya d’estiu.

Per sectors, els hotels han viscut un increment del 3,3% respecte d’ara fa tres anys a la mateixa època, quan van registrar 941.000 pernoctacions. Per això, ara ja veuen possible que aquest 2022 sigui “el millor any de tots els temps” per al sector a la demarcació. El rècord en un semestre es va assolir l’any 2006, amb 961.000, de les quals només 142.000 eren d’estrangers, en una època en què el Pirineu català encara no era tan conegut a l’exterior.

Pel que fa als càmpings (amb dades de gener a maig), l’increment respecte de l’inici de 2019 ha estat molt més pronunciat: 71%. Concretament, han rebut prop de 172.000 pernoctacions, mentre que al primer semestre de fa tres anys va ser de tot just 100.000. També ha augmentat la quantitat de clients estrangers (més de 15.000) tot i que la seva proporció sobre el total encara és inferior al 2019, quan van ser més de 9.000. A banda de la gent que s’hi ha allotjat, els càmpings també han rebut més de 70.000 visitants, un 40% més que abans de la pandèmia.

Acords amb Tot Nòrdic i amb els gremis

Aquestes dades s’han presentat al Consell d’Administració del Patronat de Turisme. En aquesta reunió, entre d’altres punts, s’ha aprovat el conveni anual amb la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l’Esquí Nòrdic. De cara a aquesta nova temporada, l’ens provincial aportarà 8.000 euros per a donar a conèixer les set estacions que formen part de la marca Tot Nòrdic: Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa, Tavascan, Virós-Vallferrera, Guils-Fontanera, Lles i Aransa.

A la mateixa sessió s’ha aprovat d’altres convenis de col·laboració amb gremis provincials, com ara amb la Federació d’Hostaleria (30.000 euros), a l’Associació de Càmpings (20.000 euros) i la Federació d’Allotjaments d’Agroturisme i de Turisme Rural (20.000 euros); en tots tres casos, per a la promoció turística i la formació dels professionals d’aquests tres àmbits d’allotjament, en què bona part dels associats són de l’Alt Pirineu i Aran.

Excel·lent mes de juny per a l’hoteleria

A la reunió també s’ha comunicat que l’hostaleria de la demarcació també ha batut un altre rècord: el de pernoctacions en un mes de juny (147.389), amb un increment del 0,3% sobre el mateix mes de 2019.

En canvi, pel que fa al nombre de viatgers, el resultat del juny d’enguany (73.602) s’ha quedat per sota del de 2019 (85.000), però es considera igualment com a “excel·lent”, perquè és el segon millor de la història. La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, ha qualificat de “molt satisfactoris” els resultats obtinguts.