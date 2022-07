L’INH es proveirà, a través d’un concurs, de material per a condicionar l’edifici de Casa Aristot Mora

L’Institut Nacional de l’Habitatge convoca un concurs per al proveïment, el muntatge i la instal·lació de mobiliari, electrodomèstics, mampares i cortines per a l’edifici Casa Aristot Mora.

Per acord del seu Comitè Director, l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) publica aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) la licitació del proveïment. El concurs és d’àmbit nacional, obert a les empreses del país i la licitació s’efectua en la modalitat urgent.

Les empreses licitadores disposen fins a les 11 del matí del dia 12 d’agost del 2022 per a presentar les ofertes en sobre tancat a l’adreça següent: Institut Nacional de l’Habitatge – Ciutat de Valls 69, PB – AD500 Andorra la Vella.

L’obertura dels plecs està prevista el mateix dia 12 d’agost del 2022 a les 12 del migdia, segons allò previst al plec de bases. La documentació del concurs es pot descarregar a la pàgina web de l’INH (inh.ad).

La Casa Aristot Mora ha estat construïda per la Fundació Privada Armor i disposa de 22 apartaments destinats a habitatges per a persones amb risc d’exclusió social. Està gestionada per l’Institut Nacional de l’Habitatge a través d’un conveni signat amb el Govern.

L’Institut Nacional de l’Habitatge és un organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i patrimoni propi, amb independència de l’Administració general per a desenvolupar les funcions que li són atribuïdes per la seva llei de creació.

La seva missió és analitzar, desenvolupar i executar de forma integrada polítiques d’habitatge que responguin a les necessitats actuals i als reptes del futur per a garantir l’exercici real del dret a un habitatge digne a tota la població d’Andorra.